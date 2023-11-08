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Британские супруги умерли, отравившись химикатами в пятизвездочном отеле Египта

08 ноября 2023, 19:05
Фото: iStock/Soumen Hazra

Фото: iStock/Soumen Hazra

Британские туристы погибли в египетском отеле, отравившись химикатами, которыми номера обрабатывают от клопов, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, трагедия произошла ещё в 2018 году.

Британская семья заселилась в пятизвездочный отель Steigenberger Aqua Magic в Хургаде. Они отправились в отпуск с дочерью и тремя внуками, одна из которых спала в комнате вместе с парой. В первую ночь девочке стало плохо и дедушка отвёл её в номер к маме.


На утро муж с женой не спустились на завтрак. Дочь поднялась к ним в комнату и обнаружила родителей при смерти. Мужчина скончался прямо в номере, женщину же успели госпитализировать, однако, она тоеж умерла час спустя.

Официальной причиной смерти назвали острую кишечную инфекцию, однако, родственников эта версия не устроила. Позже выяснилось, что за день до смерти соседи пожилой пары пожаловались на постельных клопов. Им дали другой номер, а саму комнату обработали химикатами.

Отмечается, что суд так и не вынес решение по этому делу и отель продолжает работать.

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#суд
#трагедия
#семья
#отпуск
#отель
#египет
#отравление
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В Москве преподаватель колледжа попытался соблазнить 15-летнюю ученицу
08 ноября 2023, 18:10

Фото: iStock/Stivog

В Москве 49-летний преподаватель колледжа пытался соблазнить свою 15-летнюю ученицу. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Оказалось, что полиция вычислила преподавателя, который пытался соблазнить 15-летнюю девочку. 7 ноября сотрудники правоохранительных органов обратили внимание на странную пару – взрослого мужчину и девочку-подростка, которые распивали алкоголь в парке Воровского.

Их задержали и выяснили, что мужчина является преподавателем в колледже, а девочка – его ученица. При досмотре телефона мужчины полицейские обнаружили интимную переписку с ученицей, которая продолжалась на протяжении месяца.

Следователи сообщили об этом матери девочки, которая сразу же забрала своего ребенка и написала заявление на учителя. По данному факту проводится проверка.

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#следователи
#мужчины
#мужчина
#девочка
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ФСБ задержала жителя Нижегородской области, желавшего уйти воевать за ВСУ
08 ноября 2023, 17:33

Фото: iStock/BrianAJackson

В Нижегородской области задержали мужчину, который хотел уехать на СВО, чтобы воевать на стороне ВСУ, об этом сообщили в ФСБ по региону.
По информации службы, житель Нижегородской области вошёл в контакт с представителями украинской террористической организации и изъявил желание поехать на специальную военную операцию, чтобы сражаться на стороне Вооруженных сил Украины. Его задержали при попытке уехать на территорию Украины.

Против мужчины возбуждены уголовные дела о государственной измене и участии в деятельности террористической организации.

В настоящий момент фигурант находится в следственном изоляторе.

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#фсб
#всу
#украина
#уголовное дело
#нижний новгород
#сизо
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На Украине назвали основную версию гибели помощника Залужного
На Украине назвали основной версией гибели помощника Залужного несчастный случай
08 ноября 2023, 17:21

Фото: iStock/Akintevs

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины назвало основную версию гибели помощника главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Геннадия Частякова, об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.
«Сотрудники ГБР сейчас рассматривают несчастный случай в результате неосторожного обращения с боеприпасами главной версией причины гибели помощника Главнокомандующего ВС Украины», - прокомментировали ситуацию представители ГБР.

Украинский следователи также рассматривают версию о заказном убийстве при посредничестве российских спецслужб. 

Напомним, 6 ноября Геннадий Частяков погиб от взрыва гранаты у себя дома под Киевом. Роковую гранату Частякову подарил коллега в честь дня рождения. Набор состоял из 6 гранат западного образца и бутылки виски. Отмечается, что Частяков знал о том, что гранаты не бутафорские, а боевые.

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#украина
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#убийство
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СК: В Москве задержали ОПГ, заманивавшую жертв в кафе под видом свидания
08 ноября 2023, 17:10

Фото: iStock/BartekSzewczyk

В Москве задержали организованную преступную группировку (ОПГ) из 36 человек, члены которой заманивали жертв в заведения с завышенными ценниками под видом свидания, об этом сообщили в Telegram-канале столичного Следственного комитета.
По информации следствия, участницы ОПГ женского пола знакомились с мужчинами на просторах интернета, приглашали их на свидание в заранее оговоренное со всеми участниками банды заведение, где жертве приносили счёт с кратно завышенными ценами.

После оплаты, женщина, под разными предлогами, покидала своего спутника и делила прибыль с участниками криминальной схемы. 

Против 36 задержанных возбуждено уголовное дело о мошенничестве, вскоре им изберут меру пресечения.

Следствие продолжает устанавливать всех причастных к этой схеме.

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#интернет
#следственный комитет
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В Кемеровской области мужчина устроил стрельбу с балкона своей квартиры
08 ноября 2023, 16:35

Фото: iStock/Artem Zakharov

Житель Кемеровской области устроил стрельбу с балкона своей квартиры из охотничьего ружья после ссоры с женой. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
Уточняется, что жители соседних домов сообщили в полицию о стрельбе с одного из балконов в 01:30 по московскому времени (05:30 местное). На место происшествия направилась полиция и Росгвардия. К моменту их прибытия вооружённый мужчина находился на улице.

Прибывшие на место специалисты правоохранительных органов задержали 23-летнего мужчину, который пытался оказывать им сопротивление. Он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. 

Также полицейские изъяли у злоумышленника охотничье ружьё и 40 патронов к нему. По словам задержанного, он случайно нашёл оружие в лесу. 

Кроме того, сотрудники полиции опросили местных жителей и выяснили, что до выхода на улицу мужчина совершил два выстрела с балкона квартиры на втором этаже. 

Отмечается, что в отношении задержанного было составлено два протокола, согласно которым ему грозит штраф в размере до 60 тысяч рублей и административный арест до 15 суток.

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#полиция
#росгвардия
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«Затолкали детсадовцев в автозак»: В Москве семерых детей забрали в отделении полиции
Полицейские вывезли семерых детей из частного детского сада в Москве
08 ноября 2023, 16:26

Фото: iStock/Irina_Geo

Из частного детского сада в Москве полицейские увезли в отделение семерых детей, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Дошкольное учреждение Smile Fish находится на станции метро Войковская. Детский располагается прямо в многоэтажки и представляет из себя «домашний детсад» в переоборудованной квартире.

По словам управляющей, полицейские регулярно наведываются в детский сад в течении двух последних недель и требуют предоставить все необходимые документы. Несмотря на то, что с бумагами у детсада все в порядке, полицейские продолжили визиты.

Вот и сегодня полиция пришла с просьбой показать документы, и пока девушка ходила за ними в офис, затолкали семерых детей в машину и увезли в отделение. Родителям пришлось отпрашиваться с работы, чтобы забрать малышей из полиции. Отмечается, что младшему из «задержанных» год и восемь месяцев.

Руководство сети Smile Fish намеренно обращаться в прокуратуру.

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#москва
#прокуратура
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СК: На мужчину, напавшего с мачете на людей в Люберцах, завели уголовное дело
08 ноября 2023, 15:51

Фото: iStock/anna avdeeva

На мужчину, который в Люберцах напал с мачете на женщину и подростка, возбудили уголовное дело, об этом сообщила старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
Напомним, 8 ноября неадекватный мужчина разгуливал по улицам подросткового города Люберцы с мачете в руках. Он успел ранить молодую женщину, которая получила сотрясение мозга и колото-резану рану затылка. Также под удар попал 14-летний подросток. 

К счастью, правонарушителя вовремя удалось остановить оказавшимся рядом правоохранителям. Им пришлось несколько раз выстрелить в вооруженного мужчину, поскольку он попытался напасть и на них. Злоумышленника госпитализировали.

На 36-летнего мужчину возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух человек. 

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Замглавы МВД Дагестана не признал вину в превышении полномочий и взятках
08 ноября 2023, 15:24

Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников

Заместитель главы МВД Республики Дагестан Руфат Исмаилов не признает свою вину по обвинениям во взяточничестве и превышении должностных полномочий. Об этом сообщают РИА Новости.

Ранее регионально управление ФСБ сообщало, что на фигуранта и его подчиненного, заместителя начальника следственного управления МВД по Дагестану Далгата Абдулгапурова, возбуждено уголовное дело «по факту дачи и получения взятки в особо крупном размере» (пункт «в» части статьи 290 УК РФ). Также Исмаилов обвиняется в превышение должностных полномочий с применением насилия из корыстной заинтересованности (пункты «а», «г», «е» и части 3 статьи 286 УК РФ)

Исмаилов заявил судье, что знает, в чем его обвиняют, но обвинением он не согласен. 

По данным следствия, в начале 2022 года Исмаилов вложил 100 миллонов рублей в крипту, передав деньги третьему лицу. Но тот никуда не вложил финансы, в итоге замглавы МВД Дагестана со своим помощником инициировал уголовное наказание против этого мужчины, чтобы вернуть вложенные в крипту средства.

Ранее сообщалось, что суд в Санкт-Петербурге вынес приговор заведующему моргом СПб ГБУЗ «БСМЭ» Виктору Василенко, который делал «срочные вскрытия» за дополнительную плату. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Москве женщина «в рассрочку» купила младенца у суррогатной матери
08 ноября 2023, 14:48

Фото: iStock/globalmoments

В Москве женщина в рассрочку купила ребенка у суррогатной матери. Заказчица платила исполнительнице 25 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Следственный комитет.
Россиянка незаконно стала суррогатной матерью и продала малыша сразу после родов, сообщили в СК.

«31-летняя женщина созналась, что согласилась за деньги выносить и родить ребенка для москвички, с которой познакомилась через интернет. Она прошла процедуру ЭКО и забеременела», - говорится в сообщении.

Сразу же после родов она продала ребенка. При этом все 9 месяцев беременности заказчица исправно перечисляла суррогатной матери 25 тысяч рублей ежемесячно. Всего ребенок ей обошелся порядка одного миллиона рублей.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

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