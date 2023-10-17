Британские туристы застряли на Тенерифе, когда один из них испражнился на борту самолета

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Британской авиакомпании EasyJet пришлось отменить рейс в Лондон, потому что один из туристов «сходил по-большому» прямо на пол в туалете самолета.
Туристы готовились с крупнейшего из Канарских островов Тенерифе. На видео, опубликованном в сети, видно, что по всему салону самолета разбросана туалетная бумага, среди которой мечется пилот, объясняя взволнованным пассажирам, что рейс придется отложить.
Пассажиров, снятых с отмененного рейса, обещали разместить в отеле, однако, места для всех не нашлось. В результате «внештатной ситуации» море негатива получила британская EasyJet.
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Туристы готовились с крупнейшего из Канарских островов Тенерифе. На видео, опубликованном в сети, видно, что по всему салону самолета разбросана туалетная бумага, среди которой мечется пилот, объясняя взволнованным пассажирам, что рейс придется отложить.
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Евгения Парфентьева