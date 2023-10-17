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Британские туристы застряли на Тенерифе, когда один из них испражнился на борту самолета

DM: Пассажир EasyJet испражнился на пол самолета и сорвал рейс в Лондон
17 октября 2023, 19:44
Фото: iStock/Bogdan Khmelnytskyi

Фото: iStock/Bogdan Khmelnytskyi

Британской авиакомпании EasyJet пришлось отменить рейс в Лондон, потому что один из туристов «сходил по-большому» прямо на пол в туалете самолета.

Туристы готовились с крупнейшего из Канарских островов Тенерифе. На видео, опубликованном в сети, видно, что по всему салону самолета разбросана туалетная бумага, среди которой мечется пилот, объясняя взволнованным пассажирам, что рейс придется отложить.


Пассажиров, снятых с отмененного рейса, обещали разместить в отеле, однако, места для всех не нашлось. В результате «внештатной ситуации» море негатива получила британская EasyJet.

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#пилот
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#великобритания
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В Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги
В Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги, сработала система ПВО
17 октября 2023, 20:27

Фото: iStock/Photoboyko

Сирены воздушной тревоги прозвучали над Тель-Авивом. Об этом сообщает РИА Новости.
Сообщается, что сигнал воздушной тревоги сработал около восьми часов вечера, после чего были слышны звуки разрывов от работы системы противовоздушной обороны.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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Два СВУ обезвредили на электроподстанции в Курской области
17 октября 2023, 20:14

Фото: iStock/aerogondo

Два СВУ обезвредили на электроподстанции в Курской области, сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, самодельные взрывные устройства обнаружили 17 октября около 17 часов вечера.

СВУ обезвредили и изъяли сотрудники Росгвардии. При этом, кто и зачем заложил взрывчатку на электроподстанцию - пока неизвестно. 

Отмечается, что жертв и разрушений на месте происшествия нет. 

Напомним, неподалеку от города Таганрог в Ростовской области фермеры занимались подготовкой поля к осени и зимним холодам. Неподалеку от кустов они обнаружили схрон с самодельными взрывными устройствами (СВУ). Тайник был замаскирован, и мужчины не сразу поняли, что это такое.

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#росгвардия
#взрывчатка
#станция
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В Петербурге задержали еще пятерых подозреваемых в нападениях на пешеходов
17 октября 2023, 19:20

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Полиция Санкт-Петербурга задержала еще пятерых молодых людей, подозреваемых в нападениях на случайных прохожих, сообщает «Фонтанка».
Отмечается, что все задержанные - это молодые люди в возрасте от 16 до 18 лет. При этом, четверо из них - граждане Азербайджана.

По информации следствия, все они принимали участие в съемке роликов для блога «Жизнь бродяги», в котором избивали и издевались над случайными прохожими. 

Отмечается, что всего фигурантами дела сейчас выступают восемь человек. Главный их них - 18-летний администратор блога, все еще разыскивается. 

Напомним, инцидентом начали заниматься после того, как него обратил внимание глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он поручил возбудить уголовное дело по статье «Хулиганство».

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#санкт-петербург
#полиция
#избиение
#задержание
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В Перми муж перерезал горло жене из-за золота
17 октября 2023, 19:11

Фото: istockphoto/vasantytf

Россиянка заподозрила 40-летнего мужа в краже золотых украшений
«КП» пишет, что женщина предъявила претензию супругу, а тот не стал отпираться и рассказал, что отнес ценности в ломбард. Женщина устала от выходок мужа и решила развестись.
 
«Сказала, что мне все это надоело, что будут подавать на развод, потребовала, чтобы он ушел из дома. Тут он и схватил нож со стола», — вспоминает женщина.
Дочери пострадавшей позвонили старшей сестре женщины. Она вызвала бригаду скорой помощи. Многодетную мать госпитализировали в реанимацию. Хирурги буквально пришивали ей голову. По признанию россиянки, муж её бил, а однажды он сломал ей руку.
 
«Все терпела, потому что как же дочки будут расти без отца? Даже от родных скрывала, что живем недружно», — говорит женщина.
Мужчина помещен в СИЗО.

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#семья
#супруги
#полиция
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Россиянина задержали за растление восьми школьниц под мостом
СК: В Липецке задержали мужчину, подозреваемого в растлении восьми школьниц
17 октября 2023, 19:09

Фото: iStock/filrom

В Липецке задержали мужчину, подозреваемого в растлении восьми школьниц под городским мостом, сообщает GOROD48 со ссылкой на Следственный комитет Липецкой области.
По информации СМИ, 30-летнего мужчину подозревают в тринадцати эпизодах нарушения половой неприкосновенности по отношению к восьми несовершеннолетним девочкам.

Сообщается, что он находил своих жертв в социальных сетях, вел с ними переписки интимного характера, а затем приглашал на встречи под Октябрьский мост. 

Напомним, в Нижнем Новгороде рецидивист украл ребенка с аутизмом, а затем 3,5 часа насиловал ее у себя дома. Девочку с аутизмом обнаружили в нише под диваном, среди кучи мусора. Все это время он безжалостно насиловал 10-летнюю девочку, а затем попытался спрятать. Педофила арестовали на месте.

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#педофилия
#следственный комитет
#насилие
#дети
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В ОАЭ няня украла деньги, которые россиянка откладывала с 16 лет на квартиру
17 октября 2023, 18:48

Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

32-летняя Ксения несколько лет назад переехала в ОАЭ с 6-летним сыном и планировала купить квартиру.
Baza пишет, что девушка работала фитнес-тренером и за короткое время наработала приличную базу клиентов в ОАЭ. Девушка полностью посвятила себя работе: вела тренировки с 5 утра и до полуночи. Она очень хотела накопить на недвижимость и закрепиться в Дубае.
 
Для 6-летнего сына девушка нашла няню в социальных сетях. Два года женщина приглядывала за ребёнком, жила вместе с семьёй и отлично со всеми ладила.
 
Недавно девушка продала всю недвижимость в России, планируя купить квартиру в Дубае. Она полетела в Санкт-Петербург, сняла наличные, которую копила с 16 лет, и вернулась в Эмираты. Спрятала деньги в неприметном пакете и отправилась на работу. 
 
Спустя несколько часов после этого, когда женщина вернулась домой, её встретил сын в слезах. Оказалось, что няня перевернула всю квартиру, нашла деньги, а потом собрала свои вещи и исчезла вместе с 15 млн рублей.
 
По мнению девушки, мошенница действовала по отработанной схеме и ждала, появления в доме больших денег. Женщину всё ещё не нашли.

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#квартира
#полиция
#деньги
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В УК «Паритет» заявили, что женщина, переехавшая девушку, в их штабе не числится
17 октября 2023, 18:38

Фото: iStock/Chalabala

Глава УК «Паритет» опроверг информацию о том, что женщина, переехавшая девушку в Щелкове, является сотрудницей компании.
«Она у нас не работает и никогда не работала. Люди пришли высказать претензии по поводу отсутствия тепла, признаю, вопросы есть», - заявил директор УК «Паритет».

По его словам, жители приняли девушку, находившуюся возле здания УК, за сотрудницу компании.

Напомним, сотрудница управляющей компании «Паритет» из подмосковного Щёлкова переехала местную жительницу, которая вышла протестовать к зданию организации. Толпа протестовала из-за отсутствия отопления, а также ужасного состояния подвалов. Бампером авто сотрудница УК задела одну из протестующих женщин, сбила ее, а затем и переехала.

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#ук
#жители
#компании
#люди
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В Екатеринбурге водитель Peugeot насмерть сбил двух пешеходов на остановке
Водитель въехал в остановку в Екатеринбурге, два человека погибли на месте
17 октября 2023, 18:21

Фото: iStock/gorodenkoff

Водитель въехал в остановку в Екатеринбурге, два человека скончались на месте. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГИБДД.
ЧП произошло  в районе дома 79 по улице Машиностроителей. Водитель автомобиля не справился с управлением, в результате чего машина наехала на остановку. Два человека скончались, ​состояние еще одного пострадавшего остается неизвестным.

На месте смертельной аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. В пресс-службе отметили, что проезд на данном участке дороги ограничен. Выясняются причины и обстоятельства трагедии.

Ранее сообщалось, что сотрудница управляющей компании «Паритет» из подмосковного Щёлкова переехала местную жительницу, которая вышла протестовать к зданию организации. У жительницы Щёлково, которую на автомобиле переехала сотрудница управляющей компании, предварительно, сломаны обе ноги. 

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Депутат Толмачëв сообщил подробности инцидента с сотрудницей УК, переехавшей девушку в Щёлкове
17 октября 2023, 18:06

Фото: пресс-служба Александра Толмачëва

Депутат Госдумы Александр Толмачëв взял под личный контроль ситуацию с управляющей компанией «Паритет» из Щëлкова. Об этом он заявил после появления в соцсетях сообщений о том, что сотрудница УК переехала на автомобиле местную жительницу.
Ранее сообщалось, что ЧП произошло на улице Космодемьянской. Местные жители вместе со съëмочной группой федерального телеканала приехали к офису управляющей компании решить вопрос с подачей горячей воды в жилые дома. Увидев телекамеры, сотрудники стали разбегаться. 
 
Судя по кадрам, которые активно распространяются в соцсетях, сотрудница УК села в автомобиль. Жители обступили машину. Не посмотрев по сторонам, женщина сдала назад, сбила одну из девушек, а затем переехала её. 
«На днях ко мне обратилась жительница Щёлкова. В её доме отопительный сезон так и не начался. Управляющая компания «Паритет», которая обслуживает дом, на обращения людей не реагировала. Здание к отопительному сезону подготовлено не было, неполадки не устранены. Сразу направил депутатский запрос главе округа. Теперь, кажется, пора готовить новый, но уже в правоохранительные органы», – рассказал Толмачëв.
По его оценке, люди пришли в офис управляющей компании обсудить коммунальные проблемы, но вместо ответов получили хамство и причинение вреда здоровью и жизни человека.
«От хамства до преступления – один шаг, и на видео это показано наглядно. По линии Госдумы, партии «Единая Россия» мы возьмëм на контроль эту ситуацию, чтобы все виновные понесли заслуженное наказание», – подчеркнул парламентарий.
Как сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области, у пострадавшей, по предварительным данным, сломаны обе ноги. Установление всех обстоятельств ЧП контролирует Щёлковская городская прокуратура. 

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