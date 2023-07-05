Британский турист, испортивший стену Колизея, заявил, что не знал о древности памятника

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Британский турист, который нацарапал свое имя и имя своей девушки на стене римского Колизея, заявил, что узнал о том, насколько этот памятник архитектуры древний, только после происшествия. Об этом сообщает газета «il Messaggero».
Отмечается, что турист написал покаянное письмо в прокуратуру и мэрию Рима, в котором выразил свои сожаления и признался, что ранее ему не было известно о древности памятника.
Сообщается, что римская прокуратура проводит расследование по обвинению в нанесении ущерба культурной ценности. Действия вандала вызвали массовое возмущение в политических кругах и итальянских СМИ.
Министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано обвинил британского туриста Ивана Данаилова в невоспитанности и призвал строго его наказать.
Уточняется, что по итальянскому законодательству вандалу грозит штраф на сумму от 2,5 тысячи до 15 тысяч евро, а также ему может грозить лишение свободы на срок от двух до пяти лет.
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Сообщается, что римская прокуратура проводит расследование по обвинению в нанесении ущерба культурной ценности. Действия вандала вызвали массовое возмущение в политических кругах и итальянских СМИ.
Уточняется, что по итальянскому законодательству вандалу грозит штраф на сумму от 2,5 тысячи до 15 тысяч евро, а также ему может грозить лишение свободы на срок от двух до пяти лет.
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Екатерина Коршунова