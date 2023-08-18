Британскую медсестру признали виновной в массовом убийстве младенцев

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Суд присяжных в Великобритании признал бывшую медсестру Люси Летби виновной в убийстве семи младенцев, сообщает Sky News.
По информации телеканала, с июня 2015 года по июнь 2016 Летби работала в больнице города Честер. Помимо семи убитых младенцев, ей также вменяется покушение на убийство еще шести.
Некоторых новорожденных медсестра пыталась убить по несколько раз, поэтому, в общей сложности ей предъявили обвинения по 22 пунктам.
При этом, присяжные не смогли прийти к единому мнению по поводу покушений на убийство. Повторное слушание по этим пунктам состоится в понедельник.
Все обвинения Летби отрицает.
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Некоторых новорожденных медсестра пыталась убить по несколько раз, поэтому, в общей сложности ей предъявили обвинения по 22 пунктам.
Все обвинения Летби отрицает.
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Евгения Парфентьева