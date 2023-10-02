Британца арестовали за издевательства над онкобольным мальчиком

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В Великобритании арестовали болельщика, который насмехался над онкобольным ребенком, об этом сообщает BBC.
По информации СМИ, инцидент произошел во время футбольного матча между «Шеффилд Уэнсдей» и «Сандерлендом» 30 сентября. Двое взрослых мужчин насмехались над болельщиком «Сандерленд». Шестилетний мальчик страдает злокачественной опухоли симпатической нервной системы (нейробластомы).
Один из правонарушителей показал своему другу увеличенную фотографию ребенка, пока тот смеялся над кадром.
Обоих мужчин арестовали. Тому, кто показывал фото, предъявили обвинение в нарушении общественного порядка. Второго отпустили под залог на время следственных действий.
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Один из правонарушителей показал своему другу увеличенную фотографию ребенка, пока тот смеялся над кадром.
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Евгения Парфентьева