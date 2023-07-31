Бросившую у военкомата коктейль Молотова учительницу из Феодосии проверят на предмет вербовки

Учительница из Феодосии, которая бросила бутылку с зажигательной смесью около городского военкомата, рассказала, что действовала по указанию неизвестных лиц, звонивших ей по телефону. Сейчас женщину проверяют на предмет возможной вербовки украинскими спецслужбами.