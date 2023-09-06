Брянский пенсионер принес домой найденный БПЛА со взрывчаткой

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Пожилой житель Брянской области отправился в лес за грибами. Однако вместо опят и лисичек наткнулся на упавший украинский дрон с полным боезарядом. Бесстрашный пенсионер решил забрать его домой, так как в хозяйстве все сгодится.
Дома все удовольствие от предстоящего демонтажа БПЛА испортили женщины. Перепуганные жена и дочь отобрали у пенсионера игрушку и позвонили в экстренные службы. Подъехавшие саперы провели разъяснительную беседу с крепким хозяйственником, который подверг опасности свою жизнь и жизнь своих близких. После чего отвезли беспилотник подальше в поле, где благополучно взорвали.
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Александр Бойцов