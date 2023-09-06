Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Брянский пенсионер принес домой найденный БПЛА со взрывчаткой

Брянский пенсионер принес домой найденный БПЛА со взрывчаткой

06 сентября 2023, 18:47
Фото: istockphoto/Sergafa

Фото: istockphoto/Sergafa

Пожилой житель Брянской области отправился в лес за грибами. Однако вместо опят и лисичек наткнулся на упавший украинский дрон с полным боезарядом. Бесстрашный пенсионер решил забрать его домой, так как в хозяйстве все сгодится.

Подобрав сбитый беспилотник со всеми его гаечками, винтиками и шпунтиками, мужчина понес его домой, чтобы там вволю поковыряться в любопытном чуде враждебной техники. О том, что боеприпасы, которыми начинен дрон, могут сдетонировать, он как-то не задумался. Вполне себе житейская история из приграничного региона.

Дома все удовольствие от предстоящего демонтажа БПЛА испортили женщины. Перепуганные жена и дочь отобрали у пенсионера игрушку и позвонили в экстренные службы. Подъехавшие саперы провели разъяснительную беседу с крепким хозяйственником, который подверг опасности свою жизнь и жизнь своих близких. После чего отвезли беспилотник подальше в поле, где благополучно взорвали.

Читайте также:

Богомаз: Над Брянской областью сбит украинский БПЛА самолётного типа

Системы ПВО сбили украинский беспилотник в Белгородской области

В Москве задержали дворника, нашедшего БПЛА в мусорке

#история
#беспилотник
#дрон
#жизнь
#бпла
#женщины
#боеприпасы
#мужчина
#дома
Читайте нас в
Житель Узбекистана умер, выпив поддельную водку
В Узбекистане семь человек отравились поддельной водкой, один умер
06 сентября 2023, 18:37

Фото: iStock/Igor Dudchak

В Узбекистане семь человек отравились поддельной водкой, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры страны в интервью «РИА Новости».
По информации ведомства, семь жителей Ферганской области были госпитализированы с симптомами алкогольного отравления, один из них скончался. 

«В ходе доследственной проверки было установлено, что житель Куштепинского района и его сообщники, войдя в сговор, изготовили с целью продажи самодельную водку и продали несколько бутылок одному пункту общепита и одному семейному предприятию», - прокомментировали ситуацию представители Генпрокуратуры.

По факту этой трагедии было возбуждено уголовное дело по статьям «Производство в целях сбыта либо сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности» и «Незаконное производство или оборот этилового спирта, алкогольной и табачной продукции».

Подозреваемого задержали, в настоящий момент с ним работают следователи.

Читайте также: 

Минфин: 99% алкоголя продают онлайн без лицензии

Аналитик Дробиз назвал основным преимуществом онлайн-продажи алкоголя удобство

Россияне стали чаще покупать один крепкий алкогольный напиток
#уголовное производство
#следователи
#водка
#отравление
#узбекистан
Читайте нас в
Перевёрнутая лодка в столичном Химкинском водохранилище оказалась тренировкой
06 сентября 2023, 18:18

Фото: istock/VEX Collective

Перевёрнутая лодка в столичном Химкинском водохранилище оказалась тренировкой.
Все участники были в плавательных жилетах. Сейчас всё в порядке, никто не пострадал. Спасатели успешно отработали сценарий.

Напомним, что ранее очевидцы рассказали, что в московском канале перевернулась лодка, на борту которой находилась группа людей. Происшествие случился около Северной речной станции. На лодке было 6 человек. По словам свидетелей, после переворота лодки никто на поверхность не выплыл. По информации телеграмм канала 360, одного человека удалось вытащить из воды.
На место аварии выезжали спасатели и скорая. 

Читайте также:

День города Москва 2023: программа праздника, где пройдет салют

В России открылась первая станция метро в аэропорту

В Москве состоится молодёжный форум «Наследие»



#происшествие
#спасатели
#водохранилище
#лодка
#аварии
Читайте нас в
Росгвардейцы задержали в Одинцове магазинного вора с электронными устройствами
06 сентября 2023, 18:11

Фото: Росгвардия МО

Сотрудники Главного управления Росгвардии по Московской области из Одинцова задержали молодого человека, пытавшегося вынести из магазина неоплаченный товар. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.
Росгвардейцы выехали по сигналу срабатывания кнопки тревожной сигнализации в охраняемый магазин в селе Юдино. На месте происшествия к они выяснили, что неизвестный выбрал понравившиеся товары, вынул их из упаковок и спрятал в карманы одежды.
 
Добычей похитителя стали две электрические зубные щетки, ирригатор для полости рта, две пары беспроводных наушников и зарядные устройства. Общая сумма украденного превышала 12 тыс рублей.
 
Стражи порядка задержали молодого человека после пересечения кассовой линии и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Им оказался 25-летний житель Балашихи. 

Читайте также:

Росгвардейцы задержали в Красногорске воровку косметики

Сотрудники Росгвардии в Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве

Росгвардейцы доставили в больницу рожающую женщину
 

#росгвардия
#вор
#одинцово
#магазин
#безопасность
#московская область
#подмосковье
Читайте нас в
Лодка с людьми перевернулась в канале имени Москвы
06 сентября 2023, 17:57

Фото: istock/maxim4e4ek

По словам очевидцев, в канале имени Москвы перевернулась лодка с людьми на борту. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Инцидент произошло около Северного речного вокзала. По предварительной информации, в лодке находилось 6 человек. Со слов очевидцев, после происшествия никто не выплыл на поверхность. По данным свидетеля «360», у одного человека получилось выплыть на берег. 

На место ЧП выехали спасательная бригада и скорая помощь.  Информация утоняется.

Читайте также: 

В Подмосковье застраховали всех работников скорой помощи


В Ярославской области мужчина пытался взорвать жену, с которой разводится


В Балашихе мигрант избивал свою жену и ударил случайную девушку


#лодка
#чп
#скорая инцидент
#происшествия
#москва
Читайте нас в
Эстонские полицейские уложили на асфальт мужчину за георгиевскую ленточку
Delfi: в Эстонии задержали мужчину за георгиевскую ленту в авто
06 сентября 2023, 17:03

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Полиция эстонского города Кохтла-Ярве задержала мужчину за георгиевскую ленту на зеркале заднего вида в его автомобиле. Об этом сообщает портал Delfi.
Очевидцы задержания сняли видео из окна находящегося рядом дома. Видно, что полицейские вытащили мужчину из автомобиля, уложили его на асфальт и надели наручники.

Портал запросил комментарии от департамента полиции и погранохраны. Там объяснили, что полицейские попросили мужчину убрать из автомобиля георгиевскую ленту, законодательно запрещённую в Эстонии. После того как он отказался выполнять приказ, полицейским пришлось задержать его. В ведомстве отметили, что мужчина вёл себя буйно, пытался оказывать сопротивление и не выполнял требования сотрудников полиции.

Читайте также:

Алексея Панина* задержали в Эстонии, его могут депортировать в Россию

Эстония не примет участие в заседании волейбольной ассамблеи, если там будут делегаты из России

Власти Эстонии попросили молодежь не уезжать в Россию

*признан Минюстом РФ иноагентом
#эстония
#задержание
#георгиевская лента
#полиция
#автомобиль
Читайте нас в
В Петербурге юноша получил серьезные ожоги в крематории для животных
06 сентября 2023, 16:32

Фото: istockphoto/Yury Karamanenko

В Санкт-Петербурге молодой человек угодил в реанимацию с ожогами второй степени. Это произошло после того, как он проник на кладбище и попытался залезть на печь для кремации животных.
По данным издания «78.ру», парень приехал в Северную столицу из Екатеринбурга. Ночью он пробрался на городское кладбище для животных, а потом залез в здание крематория. Охранник, находившийся на дежурстве, попросил юношу покинуть помещение, но тот продолжал вести себя неадекватно. Сотрудник крематория уверен, что молодой человек находился под воздействием каких-то веществ. Наконец, незваного гостя удалось выпроводить.

Через некоторое время юноша снова проник в здание, видимо, через черный ход. Мужчина стал гоняться за ним по всему помещению, а тот вдруг полез  на печь крематория. По истошным крикам и запаху паленого охранник понял, что молодой человек обжегся о раскаленную печь. Он вызвал медиков, которые в тяжелом состоянии доставили юношу в НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе.


Врачи диагностировали у него термические ожоги второй степени туловища, рук и ног. Всего пораженными оказались 20% тела. Сейчас молодой  человек находится в отделении ожоговой реанимации.

Читайте также:
В Ачинске мужчина изнасиловал незнакомку на кладбище

В Подмосковье чуть не сгорел крематорий, пока в нем сжигали кошку

Дезодорант взорвался и устроил пожар в подмосковной многоэтажке

#врачи
#кладбище
#ожоги
#человек
#здание
#мужчина
#тела
Читайте нас в
Катамаран с россиянами едва не затонул из-за атаки акул
Акулы атаковали российский катамаран у берегов Австралии
06 сентября 2023, 16:30

Фото: iStock/Nautilus Creative

У берегов Австралии спасли катамаран с двумя россиянами и одним французом, который начал тонуть из-за нападения акул, сообщает «ТАСС».
Катамаран находился в Коралловом море, когда на него напала стая акул. Из-за повреждений он начал тонуть. Члены экипажа активировали сигнал бедствия, который заметили в Австралийском управлении безопасности и отправили к катамарану спасательный вертолет. 

Экипаж потерпевшего бедствия катамарана спасло грузовое судно Dugong Ace, которое доставило их в австралийский город Брисбен к 7 сентября.

В посольстве РФ подтвердили информацию о пострадавшем от атаки акул судне. Катамаран принадлежал томскому отделению Русского географического общества и совершал кругосветное путешествие.

Представители РФ поблагодарили австралийцев за помощь, а также пообещали всю необходимую консульскую поддержку членам потерпевшего крушение экипажа.

Читайте также: 

В США выдра напала на женщину и изуродовала её

Акула напала на украинскую активистку на пляже в Нью-Йорке

Во Флориде акула напала на сёрфера
#море
#судно
#путешествие
#вертолёт
#крушение
#акула
#австралия
Читайте нас в
Охранник «вырубил» посетителя бара, мужчина скончался в больнице
В Казани посетитель бара умер в больнице после удара от охранника заведения
06 сентября 2023, 15:53

Фото: iStock/globalmoments

В Казани охранник бара ударил посетителя, на следующий день мужчина скончался в больнице, сообщает Следственный комитет по региону.
По информации следствия, в ночь на 3 сентября 25-летний охранник одного из казанских баров ударил в челюсть 45-летнего посетителя. Пострадавший был доставлен в больницу, где скончался на следующий день.

На подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Москве девушка оказалась в медучреждении после драки, которая произошла в одном из баров. Врачи зафиксировали у нее разбитую губу, выбитые зубы, а также синяки в области лица.

Читайте также:

Кота с наркотиками в ошейнике поймали в ивановской исправительной колонии

Самолет «Уральских авиалиний» столкнулся с птицей во время полета

В Петербурге спустя 30 лет после преступления задержали маньяка
#смерть
#уголовное казань
#больница
Читайте нас в
В Румынии заявили о падении российских обломков БПЛА
06 сентября 2023, 15:39

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Министр обороны Румынии Анджел Тылвар заявил, что на границе Румынии и Украины (уезд Тулча) было обнаружено несколько обломков, которые могут быть фрагментами российских дронов.
Тилвар лично выехал на место происшествия и после осмотра сообщил, что найденные части не представляют угрозы.

Также политик сообщил, что планируется усилить бдительность пограничных территорий. 
«У нас будет больше наблюдательных пунктов, больше патрулей, используемая нами техника, которая может прикрыть территорию, остается работоспособной и находится в фазе повышенного внимания», — высказался глава румынского Минобороны.
При этом, ранее Минобороны, МИД Румынии и сам президент Клаус Йоханнис опровергли информацию о каком либо падении частей дронов или других устройств на территорию страны. 

Читайте также:

Богомаз: Над Брянской областью сбит украинский БПЛА самолётного типа

Минобороны: Российские военные уничтожили более 200 БПЛА на краснолиманском направлении

СК установил организатора нападения дронов на военные аэродромы в России





#страны
#происшествия
#минобороны
#бпла
Читайте нас в
Достижения.рф