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Бультерьер разорвал лицо маленькой девочки на детской площадке в Подмосковье

Бультерьер вцепился в лицо маленькой девочки на детской площадке в Подмосковье
27 ноября 2023, 15:41
Фото: iStock/alberto clemares expósito

Фото: iStock/alberto clemares expósito

Бультерьер нанёс множественные ранения маленькой девочке, вцепившись в её лицо на детской площадке в Подмосковье, об этом сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, четырёхлетняя жительница Московской области гуляла на детской площадке вместе с няней. По двору также выгуливали и бультерьера, при этом, хозяин не надел на собаку ни ошейника, ни намордника.

В определённый момент, собака просто с бешеной скоростью рванула в сторону ребёнка и вцепилась в её лицо. Пытаясь оттащить от ребёнка пса, несколько укусов получила и няня.


В результате, девочку госпитализировали в больницу с рваными укушенными ранами и ссадинами лица.

Также известно, что после случившегося ​хозяин собаки пытался предложить родителям девочки денежную компенсацию, ​однако, ​на него всё же возбудили уголовное дело.

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#подмосковье
#детская площадка
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«Общественное»: В Одессе три человека замёрзли насмерть из-за снегопадов
27 ноября 2023, 15:19

Фото: iStock/Nick_Thompson

В Одессе три человека замёрзли насмерть из-за снегопадов, об этом сообщает украинское издание «Общественное» со ссылкой на полицию.
«В Одессе нашли тела трех человек, которые замерзли насмерть из-за непогоды», - прокомментировали ситуацию украинские журналисты. 

При этом, по информации издания «Думская», среди погибших одна женщина и двое мужчин. 

​Напомним, в настоящий момент стихия бушует и на территории РФ. Краснодарский край и Крымское побережье накрыл страшный шторм, унёсший жизни четырёх человек. 

Помимо погибших, стихия также успела разрушить ​инфраструктуру, в результате чего сотни тысяч человек остались без тепла и света, а также подтопить дома. 

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#одесса
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#погибшие
#снегопад
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Умер старший вице-президент Сбербанка Николай Васев
Старший вице-президент «Сбера» Васев скончался от сердечного приступа в 42 года
27 ноября 2023, 15:17

Фото: istock / SergeyPankratov

Старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока «Развитие клиентского опыта B2C» Николай Васев умер 42 года. Об этом сообщила пресс-служба «Сбера».
В кредитной организации сообщили, что причиной смерти стал сердечный приступ. 

Николай Васев проработал в банке примерно 12 лет. С 2015 года он возглавлял сервис недвижимости «Домклик», в 2020 году вступил в должность вице-президента «Сбера», а с декабря 2022 года стал старшим вице-президентом.

Под руководством Васева стартапу «Домклик» удалось всего за 7 лет стать лидером ипотечного рынка. Благодаря Васеву, создали  сервис оформления ипотеки «Фабрика сделок». В должности руководителя блока «Развитие клиентского опыта B2C» Николай Васев менял модель бизнеса организации на клиентоцентричную.

Ранее сообщалось, что скончалась 78-летняя актриса Санкт-Петербургского Молодежного театра на Фонтанке Наталия Дмитриева. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#смерть
#президент
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#развитие
#служба
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В Петербурге огромный резиновый шар вылетел из люка и сбил с ног прохожего
27 ноября 2023, 15:15

Фото: istockphoto/Yury Karamanenko

Пешеход пострадал в результате неординарного несчастного случая около Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Вылетевший из трубы в земле огромный резиновый шар угодил ему прямо в голову и сбил с ног.
При проведении ремонтных работ у дорожников или сантехников что-то  пошло не так, сообщает издание 78.ru. Резиновый шар больше метра в диаметре под давлением вылетел из трубы в земле и сбил с ног мужчину, шедшего по пешеходному переходу. Он потерял сознание. Рабочие тут же вызвали скорую помощь. Пострадавший пришел в себя, но самостоятельно подняться не смог. Сейчас он доставлен в больницу.

Ответственный специалист дорожного участка сообщил, что никаких нарушений при проведении работ допущено не было. Резиновый шар — это пневматическая заглушка, которую используют для санации, в данном случае для санации чугунной трубы. Почему она выскочила, пока непонятно. Вероятно, в сфере по какой-то причине возникло избыточное давление. Проводится проверка с целью установления всех обстоятельств случившегося.

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#рабочие
#санкт-петербург
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Женщина попала в больницу с отравлением, отмывая дома ванну
«Фонтанка»: В Петербурге женщина оказалась в больнице после мытья ванны
27 ноября 2023, 14:15

Фото: istock / maxim4e4ek

В Калининском районе Санкт-Петербурга госпитализировали женщину, которая отравилась в процессе уборки ванной. Об этом пишет «Фонтанка».
По данным издания, женщина делала уборку в ванной комнате и чистила сантехнику с помощью «Белизны», а спустя немного времени ей стало плохо. 51-летнюю петербурженку доставили в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе, там ей диагностировали отравление парами хлора. Женщина находится в отделении токсикологии, ее состояние оценивается как средней тяжести.

Ранее «Радио 1» сообщало, что В Санкт-Петербурге четырёхлетний мальчик встретился с отцом, после чего попал в больницу с наркотическим отравлением. Оказалось, отец давал ребенку препараты для лечения тревожных расстройств, невротических состояний и эпилепсии. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

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#отравление
#женщина
#больница
#уборка
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В Новороссийске обнаружили труп четвёртого погибшего в результате шторма
Количество погибших в результате шторма, накрывшего Россию, возросло до четырёх
27 ноября 2023, 14:14

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В Новороссийске обнаружили тело четвёртого погибшего в результате шторма, накрывшего Россию, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, тело мужчины обнаружили в Новороссийске — в районе озера Солёное у Суджукской косы. Опознать личность погибшего пока что не удалось, однако, сообщается, что на вид ему около 40 лет. 

Напомним, вечером 26 ноября на Крымское побережье и Краснодарский край обрушился сверхсильный шторм. В настоящий момент сотни тысяч человек остаются без воды и света. Многие потеряли дома, дорогие в городах и деревнях полностью разрушены. 

Как сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов, в некоторых частях региона введён режим чрезвычайной ситуации.

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#погибшие
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Бывшему руководителю аппарата главы МЧС Сойникову дали семь лет колонии
27 ноября 2023, 14:05

Фото: iStock/Andrii Zorii

Бывшего руководителя аппарата главы МЧС России Вадима Сойникова приговорили к семи годам лишения свободы за злоупотребление должностными полномочиями, об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу суда.
По информации обвинения, в 2020 году Сойников убедил министра в необходимости провести капитальный ремонт ведомственного спорткомплекса, в то время как зданию требовались максимум незначительные улучшения.

Получив деньги на ремонтные работы, Сойников нашёл подрядчика, который никакого ремонта делать не стал. В результате, ведомство потеряло семнадцать миллионов рублей. 

Дорогомиловский суд Москвы приговорил Сойникова к семи годам лишения свободы. Отмечается, что признавать свою вину он отказался.

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#суд
#деньги
#капитальный мчс
#москва
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Суд приговорил журналистку Баязитову к пяти годам колонии
27 ноября 2023, 13:22

Фото6 iStock/Maddie Red Photography

Суд приговорил журналистку Александру Баязитову приговорили к 5 годам лишения свободы, наказание она будет отбывать в колонии общего режима. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
В сообщении уточняется, что женщину признали виновной в вымогательстве у топ-менеджера «Промсвязьбанка».

Вместе с Баязитовой посудили и Инну Чурилову и Ольгу Архарову. Чурилова сотрудничала со следствие, а также признала свою вину. Её приговорили к лишению свободы на четыре года условно. Архарова также частично признала вину, однако позже отказалась от данных показаний. Она получила 4,5 года тюрьмы.

15 ноября прокурор в Басманном суде запросил 14 лет лишения свободы для Баязитовой. 

Напомним, Баязитова и Архарова обвинялись за вымогательства денег в обмен на блокировку негативной информации об Ушакове в Telegram-каналах.

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*Запрещенная в России экстремистская организация
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В Петербурге отец отравил четырёхлетнего сына наркотиками
27 ноября 2023, 13:12

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

В Санкт-Петербурге четырёхлетний мальчик встретился с отцом, после чего попал в больницу с наркотическим отравлением, об этом сообщает 78.RU.
По информации СМИ, мальчика воспитывает мать, а отец лишь иногда забирает сына погулять. Так случилось и 26 ноября. 

Однако, вернувшись с прогулки с папой на этот раз, мальчик стал вести себя крайне странно. Он не мог ясно излагать свои мысли и прибывал в состоянии эйфории.

Взволнованная мать вызвала скорую помощь, на которой ребёнка доставили в больницу, где мальчику была оказана первая помощь.

Позже выяснилось, что мужчина дал ребёнку  «Лирику». Оправдываясь, он заявил, что оказывал сыну первую помощь. 

«Лирика» - это лекарственный препарат в таблетках, который предназначен для лечения тревожных расстройств, невротических состояний и эпилепсии. Этим препаратом стали часто злоупотреблять наркозависимые люди, поскольку он вызывает ощущение эйфории и спокойствия. Однако, «Лирика» также вызывает физическую и психологическую зависимость.

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#первая отец
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#наркотики
#отравление
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После ночного шторма вышло из берегов даже мелкое Азовское море - видео
После ночного шторма наводнение затапливает Таганрог
27 ноября 2023, 12:48

Фото: istockphoto/BalazsKovacs

Азовское море, несмотря на свои небольшие размеры по сравнению с Черным, также создает проблемы местным жителям после ночного шторма. Из берегов вышел Таганрогский залив.
Вода уже вплотную подбирается вплотную к многоэтажным домам в самом Таганроге, передает телеграм-канал Readovka. Волны плескаются у самых подъездов. По улицам плывут сорванные мусорные баки. Наблюдаются сбои на линиях электропередачи. Некоторые столбы буквально сыпали искрами из-за ураганного ветра, спутывавшего провода.

Многочисленные набережные полностью затоплены. С разбушевавшейся стихией пытаются бороться экстренные службы и коммунальщики, но пока море предсказуемо берет верх, ибо таких мощных штормов местные жители не припомнят.






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