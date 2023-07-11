Бывшая супруга экс-мэра Нижнего Новгорода обвинила его в избиении

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Бывшая жена экс-мэра Нижнего Новгорода и депутата Госдумы Вадима Булавинова обвинила супруга избиении.
Мужчина набросился на экс-супругу и избил ее. Потерпевшая обратилась за медицинской помощью в больницу, где ей диагностировали закрытую черепно-мозговая травму и перелом носа. Правоохранительные органы проводят по данному факту проверку.
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