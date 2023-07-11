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Бывшая супруга экс-мэра Нижнего Новгорода обвинила его в избиении

11 июля 2023, 16:09

Фото: iStock/artolympic

Бывшая жена экс-мэра Нижнего Новгорода и депутата Госдумы Вадима Булавинова обвинила супруга избиении.

Супруги расторгнули брак около трех лет назад. Вернувшись за своими вещами, женщина встретила в доме бывшего супруга, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает телеграмм-канал SHOT.

Мужчина набросился на экс-супругу и избил ее. Потерпевшая обратилась за медицинской помощью в больницу, где ей диагностировали закрытую черепно-мозговая травму и перелом носа. Правоохранительные органы проводят по данному факту проверку.

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#Нижний Новгород
#избиение
#экс-мэр
#супруга
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Один из напавших на молодого человека из-за причёски в Подмосковье признал вину
11 июля 2023, 16:36

Фото: Istockphoto / BrianAJackson

Один из задержанных по подозрению в нападении на молодого человека из-за цвета волос в Электростали признал свою вину. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.
На видео, опубликованном силовым ведомством, мужчина заявил, что не помнит произошедшего. По его словам, он порезал человека, но не может вспомнить, как именно, поскольку был пьян.
 
Инцидент произошёл 9 июля. Двое мужчин избили 18-летнего молодого человека, когда тот попросил у них сигарету, из-за зелёного цвета волос и срезали ему волосяной покров вместе с кожей. Возбуждено уголовное дело. Оба нападавших задержаны. 
«Второй задержанный рассказал, что они с товарищем распивали в лесу недалеко от общежития спиртные напитки. К ним подошли два молодых человека с длинными волосами. Они начали общаться по поводу причёски», – уточнили в пресс-службе. 
Пострадавший госпитализирован. Сейчас его жизни ничто не угрожает, однако ему может потребоваться пересадка кожи.
 
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#Московская область
#Подмосковье
#преступление
#волосы
#МВД
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Взрыв в московских Текстильщиках
11 июля 2023, 16:02

Фото: iStock/sarawutk

В многоквартирном доме на улице Текстильщиков выбило стёкла, известно, что дом газифицирован.
О громком хлопке сообщили жильцы многоквартирного дома. Об этом сообщает телеграмм-канал SHOT.

В настоящее время на место происшествия направлены экстренные службы. Информация о пострадавших и подробности взрыва уточняются.

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#Москва
#взрыв
#Текстильщики
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Полиция задержала подозреваемого в хищении 16 млн рублей у подмосковного пенсионера
11 июля 2023, 14:56

Фото: Istockphoto / Azovsky

Подмосковные полицейские задержали подозреваемого в похищении у мужчины под видом сотрудника банка 16 млн рублей. Об этом сообщила начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
На мобильный телефон 66-летнего местного жителя позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он сообщил пенсионеру, что с его счетов пытаются украсть деньги, и чтобы сохранить сбережения, нужно передать их в службу банка. 
 
Мужчина посетил несколько банковских отделений. Он снял со вкладов все деньги и перевел через банкоматы на подконтрольные аферистам счета. Перемещался мужчина на такси, которое ему заказывал звонивший.
 
За несколько дней пенсионер совершил около 90 переводов личных сбережений, а затем оформил кредит на 430 тыс рублей, которые также перевёл мошенникам. Таким образом, пожилой мужчина лишился 16 млн рублей, сказала Петрова.
 
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Сотрудники полиции установили и задержали в Казани одного из подозреваемых, которому поступали украденные деньги. 
 
21-летний злоумышленник пояснил, что нашёл работу полгода назад в одном из мессенджеров. Ему нужно было обналичивать деньги с банковских карт и переводить их на счета, указанные работодателями, оставляя себе процент от суммы.
 
Оперативники изъяли у задержанного более 300 пластиковых карт. Подозреваемый арестован. Устанавливаются его соучастники. 

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#Московская область
#Подмосковье
#мошенники
#деньги
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#карты
#пенсионер
#преступление
#МВД
#Татьяна Петрова
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Пожар в фитнес-клубе в Ясенево
11 июля 2023, 12:55

Фото: iStock/sarawutk

Пожар в фитнес-клубе в московском районе Ясенево, горит DDX Fitness на третьем этаже.
По информации телеграмм-канала SHOT, густой дым идет из тренажерного зала и раздевалок.

Все посетители клуба были эвакуированы. Экстренные службы выехали на место происшествия. Информации о пострадавших в настоящее время нет. 

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#пожар
#фитнес
#Ясенево
#Москва
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В Екатеринбурге мужчина выкинул годовалого ребенка из окна пятого этажа
11 июля 2023, 12:34

Фото: iStock/Zigmunds Dizgalvis

В Екатеринбурге мужчина выкинул из окна пятого этажа годовалого ребенка, пока его мать спала.
Ребенок находился дома с родителями, которые уснули после употребления алкогольных напитков. Об этом сообщает Е1.ru.

Жители многоэтажного дома высказали мнения о том, что мальчика мог выбросить из окна сожитель женщины, пока она спала. По словам соседей, семья, в которой проживает малолетний, неблагополучная. Известно, что ребенок получил при падении серьезные травмы и был госпитализирован. 

Правоохранительные органы инициировали по данному факту проверку. 

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#многоэтажка
#ребенок
#падение
#смерть
#Екатеринбург
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Гладков: За сутки ВСУ выпустили по Белгородской области 59 снарядов
11 июля 2023, 10:08

Фото: сайт Кремля

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что за минувшие сутки ВСУ выпустили по Белгородской области 59 снарядов.
Он отметил, что наиболее интенсивные удары были направлены на Валуйский городской округ.  Об этом глава региона сообщил в своем телеграмм-канале.

По его словам, по населенному пункту ВСУ выпустили около 34 боеприпасов за сутки. В результате массированной атаки, жертв среди населения и разрушений объектов нет.

В Белгородском районе ВСУ сбросили взрывное устройство на трактор, в результате чего он сгорел. ​В остальных районах, попавших под обстрел, повреждений не зафиксировано. 

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#Гладков
#Белгородская область
#обстрелы
#ВСУ
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В Пермском крае пропали более 20 туристов, включая 11 детей
11 июля 2023, 09:59

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Группа из 22 туристов, в составе которой 11 детей, пропала на маршруте по реке Усьва в Пермском крае, ведется поиск людей.
Маршрут, по которому следовала группа туристов, протяженностью 175 километров проходит по реке Усьва. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

В настоящее время на поиски людей направлены спасатели. В ведомстве уточнили, что туристы должны были прибыть в поселок Усьва 9 июля, однако, до места назначения не добрались.  

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#туристы
#дети
#пропали
#МЧС России
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Пропавшую 11-летнюю девочку в Челябинской области нашли убитой
11 июля 2023, 09:02

Фото: iStock/Motortion

Тело пропавшей 11-летней девочки обнаружили в городе Сим Челябинской области 11 июля.
Подростка искали двое суток. Об этом сообщает 74.RU.

После совместных поисков полицейскими и волонтерами, тело девочки было найдено. Эксперты выявили следы насильственной смерти. По информации издания, школьница пропала, когда возвращалась домой из парка. Сначала рюкзак девочки был обнаружен в местной реке, затем тело несовершеннолетней нашли возле дороги. 

По факту убийства несовершеннолетней возбуждено уголовное дело. 

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#Челябинск
#школьница
#убийство
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Школьница умерла от отравления неизвестным веществом в Ульяновске
11 июля 2023, 08:50

Фото: iStock/jorgeantonio

Восьмиклассница скончалась от отравления неизвестным веществом в Ульяновске.
Рядом с телом несовершеннолетней обнаружили открытую банку энергетика и газовый баллончик для заправки зажигалок. Об этом сообщает телеграмм-канал SHOT.

По информации портала, группа подростков находилась в гостях. Несовершеннолетние выпивали энергетики, данных об употребления ими алкогольных напитков нет. В какой-то момент школьница плохо себя почувствовала и потеряла сознание. Прибывшие на место происшествия медики, увидели рядом с телом девушки газовый баллончик для заправки зажигалок. Спасти девочку не удалось. Причиной смерти эксперты назвали отравление неустановленным веществом. 

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства случившегося. 

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#смерть
#подросток
#отравление
#Ульяновск
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