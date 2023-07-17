Бывшего главного айтишника «Арксбанка» судят по делу о хищении 35 млрд рублей

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Бывший IT-специалист «Арксбанка», которого обвиняют в хищении 35 млрд рублей, мог действовать в интересах Ильи Клигмана.
Как передает журналист «УтроNews», в Москве начался процесс по уголовному делу в отношении Сергея Ипатова — бывшего начальника управления внедрения и сопровождения банковских продуктов департамента информационных технологий «Арксбанка».
Фигурант обвиняется в хищении 35 млрд рублей средств клиентов банка, что могло происходить в интересах скандально известного банкира Ильи Клигмана. Банкир, по мнению следователей, являлся скрытым бенефициаром «Арксбанка».
Отметим, что Илья Клигман уехал из России и объявлен в международный розыск.
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Фигурант обвиняется в хищении 35 млрд рублей средств клиентов банка, что могло происходить в интересах скандально известного банкира Ильи Клигмана. Банкир, по мнению следователей, являлся скрытым бенефициаром «Арксбанка».
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Дана Игумнова