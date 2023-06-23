Бывший российский чиновник оказался маньяком

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Уточняется, что преступная деятельность Машнина началась в конце 90-х — начале 00-х годов, когда он ещё работал ветеринаром и директором крестьянско-фермерского хозяйства в Калманском районе Алтайского края. Он знакомился с абитуриентками Алтайского государственного университета, а после насиловал их и убивал. У преступлений Машинная всегда была одна схема. Девушки приезжали поступать в вуз, заходили в здание подавать документы и пропадали, после их тела находили в лесу. По словам родственников жертв, перед пропажей абитуриентки планировали встретиться с мужчиной, который обещал помочь им поступить в университет.
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