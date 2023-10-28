CBS News: Губернатор штата Мэн подтвердила смерть стрелка из Льюистона

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Подозреваемый в массовой стрельбе в американском городе Льюистон 40-летний Роберт Кард был найден мёртвым в ночь на субботу, 28 октября. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на губернатора штата Мэн Джанет Миллс.
По информации телеканала, Кард, которого полиция искала на протяжении двух суток, свёл счеты с жизнью на территории центра по переработке мусора города Лиссабон (он расположен около 12 километров от Льюистона), где ранее работал. Тело Роберта Карда было обнаружено в контейнере для хранения бытовых отходов.
Ранее стало известно, что полиция установила личности всех жертв массовой стрельбы в Льюистоне. Как сообщил глава департамента общественной безопасности штата Мэн Майкл Сасчак, самому младшему из них было 14 лет, а самому старшему — 76. Кроме того, полиции удалось обнаружить винтовку в автомобиле, который ранее бросил Роберт Кард.
Согласно официальным данным, в результате стрельбы в Льюистоне погибли 18 человек, еще 13 человек получили ранения разной степени тяжести.
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«Подозреваемый в стрельбе в американском городе Льюистон (штат Мэн) обнаружен мертвым. Тело подозреваемого было найдено <...> рядом с заводом по переработке отходов в районе соседнего города Лиссабона <...> Он умер от огнестрельного ранения. Губернатор штата Джанет Миллс <...> позвонила президенту Байдену, чтобы сообщить ему о смерти подозреваемого», — говорится в сообщении телеканала.
Согласно официальным данным, в результате стрельбы в Льюистоне погибли 18 человек, еще 13 человек получили ранения разной степени тяжести.
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Артем Путинцев