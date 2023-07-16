CBS: В кемпинге в Скалистых горах нашли три мумифицированных тела, следов насилия нет

Фото: iStock/fesign
В туристическом кемпинге в районе Скалистых гор в штате Колорадо обнаружены три мумифицированных тела без каких бы то ни было следов насилия. Об этом 16 июля сообщает американский телеканал CBS
Изначально в полицию от одного из туристов поступило сообщение об обнаружении одного тела в лагере, который находился в отдаленной лесистой местности. По прибытии на место власти обнаружили останки еще двоих человек.
Как рассказал журналистам местный шериф Ганнисон Мерди, найденные тела представляют собой «нетипичное явление где бы то ни было». Два тела находились внутри небольшой палатки, застегнутой на молнию, а еще одно - снаружи, где были личные вещи погибших и навес над костром. Исходя из мумификации тел, Мерди предположил, что они могли находиться в кемпинге еще с осени или зимы минувшего года.
При этом, следователи не заметили на месте происшествия ничего, что говорило бы о возможном преступлении — ни оружия, ни следов или признаков насилия.
Читайте также:
В Новой Москве найден мумифицированный труп, висящий на дереве
Жена и пасынок два года хранили в доме мумию
Мумифицированное тело пенсионера обнаружено в квартире в Пермском крае
Как рассказал журналистам местный шериф Ганнисон Мерди, найденные тела представляют собой «нетипичное явление где бы то ни было». Два тела находились внутри небольшой палатки, застегнутой на молнию, а еще одно - снаружи, где были личные вещи погибших и навес над костром. Исходя из мумификации тел, Мерди предположил, что они могли находиться в кемпинге еще с осени или зимы минувшего года.
Читайте также:
В Новой Москве найден мумифицированный труп, висящий на дереве
Жена и пасынок два года хранили в доме мумию
Мумифицированное тело пенсионера обнаружено в квартире в Пермском крае
Артем Путинцев