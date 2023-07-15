Часть подозреваемых в подготовке убийства Симоньян и Собчак – несовершеннолетние

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Среди членов националистической группировки «Параграф-88», которые подозреваются в подготовке покушения на журналисток Маргариту Симоньян и Ксению Собчак, есть несовершеннолетние. Об этом сообщает пресс-служба Басманного суда Москвы.
Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила попытку убийства главреда RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак, которую пытались организовать по заданию Службы безопасности Украины.
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