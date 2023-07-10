Частично обрушилась кровля горящего ангара на юге Москвы

Фото: istockphoto.com/Bilanol
На юге Москвы кровля горящего ангара частично обрушилась. Об этом сообщили «Известия».
До этого, на юге Москвы начался крупный пожар, предположительно, по причине сдетонировавшего газового баллона в одном из автосервисов. Отмечалось, что площадь возгорания составляет 120 квадратных метров. Все сотрудники самостоятельно эвакуировались из здания, информации о пострадавших нет. На месте происшествия работали службы города. Позже стало известно, что площадь возгорания в ангаре на улице Подольских Курсантов на юге Москвы увеличилась до 200 квадратных метров.
Читайте также:
Площадь пожара на юге Москвы увеличилась до 200 кв м
На юге Москвы произошёл взрыв
В Москве горит бизнес-центр Ямская-Сити, есть пострадавшие
Читайте также:
На юге Москвы произошёл взрыв
В Москве горит бизнес-центр Ямская-Сити, есть пострадавшие
Мелисса Тимофеева