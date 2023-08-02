Частный гидросамолет разбился в Красноярском крае, есть погибшие

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Два человека погибли при крушении частного гидросамолёта на севере Красноярского края, сообщили в региональном МЧС.
О происшествии стало известно в 07:00 мск. Частный гидросамолет потерпел крушение при выполнении взлета.
Сообщается, что воздушное судно осуществляло вылет с акватории реки. На борту гидросамолета находилось два человека.
После падения, произошло возгорание самолета. Пассажиров спасти не удалось. Что стало причиной падения, в настоящее время устанавливается. Выясняются подробности произошедшего.
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Сообщается, что воздушное судно осуществляло вылет с акватории реки. На борту гидросамолета находилось два человека.
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Анастасия Крестьянова