Частный вертолет разбился в Вологодской области

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Неподалеку от Вологды потерпел крушение частный вертолет Robinson. По предварительным данным, на борту в момент аварии находились три человека.
Несмотря на большую площадь, озеро Воже достаточно мелководно, средняя глубина его не превышает 0,9 метра, поэтому остается надежда, что и третьему участнику злосчастного полета удалось выжить. Экстренные службы пока не прекращают поиски. Следственное управление СК России по региону организовало проверку по факту происшествия.
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Александр Бойцов