Чеченский министр Дудаев заявил, что нападение на Милашину и Немова может быть подстроено Западом

Фото: РИА Новости/Саид Царнаев
Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что в нападении на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова прослеживает подчерк западных спецслужб.
«Ввиду глобальных процессов проходящих на фоне специальной военной операции, нельзя исключать, что авторы сценария нападения преследовали цель очередной дискредитации нашей страны перед предстоящим саммитом НАТО в Вильнюсе», - прокомментировал ситуацию Дудаев на странице в социальной сети.
По его мнению, в этом нападение четко прослеживается подчерк западных специальных служб.
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