Человеческий череп нашли в лесу в Ленинградской области

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Череп человека был найден в лесу в Гатчинском районе Ленинградской области. Об этом сообщает «Патрульный Петербург».
Отмечается, что в глубине леса рядом с поселком Сусанино мужчина обнаружил человеческий череп. Сотрудники полиции, которые прибыли на место произошедшего подтвердили данные.
Находка была направлена в морг для проведения экспертизы. По факту случившегося проводится проверка.
Напомним, ранее жительница Новой Москвы нашла часть человеческого черепа во время прогулки по лесу в районе деревни Елизарово в поселении Первомайском. Отмечается, что 51-летняя женщина позвонила в полицию и сообщила о пугающей находке.
Экспертиза проводит проверку найденного фрагмента черепа. Уточняется, что после проведения необходимых исследований личность человека, которому принадлежал череп, будет установлена.
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Находка была направлена в морг для проведения экспертизы. По факту случившегося проводится проверка.
Экспертиза проводит проверку найденного фрагмента черепа. Уточняется, что после проведения необходимых исследований личность человека, которому принадлежал череп, будет установлена.
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Екатерина Коршунова