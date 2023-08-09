Человеческий фактор стал причиной взрыва в Сергиевом Посаде.

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Причиной взрыва в подмосковном Сергиевом Посаде стал человеческий фактор. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».
Уточняется, что склад пиротехники разрушен полностью. Взрыв был такой мощности, что в соседних домах выбило стёкла. Происходит эвакуация работников предприятия и местных жителей. Территория оцеплена, дороги, ведущие к заводу перекрыты. На месте работают медицинские работники, пожарные службы. Сообщается, что число жертв взрыва превысило 22 человека, однако под завалами ещё могут находиться люди.
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