Человеческий скелет нашли в Москве при проведении строительных работ

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В Москве на территории района Раменки при проведении строительных работ был обнаружен человеческий скелет. Об этом сообщает столичная прокуратура.
«По предварительной информации, при проведении работ по демонтажу подземных коммуникаций частного нежилого здания в 1-м Сетуньском проезде обнаружены скелетированные останки человека», - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что по данному факту назначена проверка, ход которой контролирует Никулинская межрайонная прокуратура. Найденные останки будут направлены на судебно-медицинскую экспертизу.
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