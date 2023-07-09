Человек погиб после драки в кафе в Татарстане

Фото: iStock/blinow61
В одном из кафе Казани произошла драка между клиентами и продавцом, в результате чего следователи возбудили уголовное дело об убийстве и покушении на убийство. Об этом в своем телеграм-канале пишет следственное управление СК по Татарстану.
Сообщается, что инцидент произошел в ночь с 6 на 7 июля на улице Хусаина Мавлютова.
Из-за нанесенных ударов колюще-режущим предметом один молодой человек скончался на месте, двое других были госпитализированы.
Отмечается, что подозреваемый был задержан, а также он полностью признал свою вину.
Читайте также:
Из-за драки со стрельбой на западе Москвы пострадали два человека
В Улан-Удэ подростки жестоко избили девочку
Нападение польского туриста на россиянина чуть не закончилось поножовщиной в Египте
Из-за нанесенных ударов колюще-режущим предметом один молодой человек скончался на месте, двое других были госпитализированы.
Читайте также:
Из-за драки со стрельбой на западе Москвы пострадали два человека
В Улан-Удэ подростки жестоко избили девочку
Нападение польского туриста на россиянина чуть не закончилось поножовщиной в Египте
Екатерина Коршунова