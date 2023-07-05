Человек погиб при ДТП на Варшавском шоссе

Фото: прокуратура Москвы
В Москве на Варшавском шоссе произошло смертельное ДТП. Столкнулись два автомобиля, погиб один человек, еще один пострадал. Об этом сообщает столичная прокуратура.
«По предварительной информации, водитель автомобиля Хендай 1988 года рождения, двигаясь по Варшавскому шоссе, совершил столкновение со стоящим автомобилем ИЖ ОДА», - говорится в сообщении ведомства.
Таким образом, 63-летний водитель отечественного автомобиля получил различные травмы, он госпитализирован. Его пассажир скончался на месте до приезда скорой помощи.
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