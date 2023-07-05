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Человек погиб при ДТП на Варшавском шоссе

05 июля 2023, 21:52

Фото: прокуратура Москвы

В Москве на Варшавском шоссе произошло смертельное ДТП. Столкнулись два автомобиля, погиб один человек, еще один пострадал. Об этом сообщает столичная прокуратура.
«По предварительной информации, водитель автомобиля Хендай 1988 года рождения, двигаясь по Варшавскому шоссе, совершил столкновение со стоящим автомобилем ИЖ ОДА», - говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, 63-летний водитель отечественного автомобиля получил различные травмы, он госпитализирован. Его пассажир скончался на месте до приезда скорой помощи.


Сотрудники прокуратуры Юго-Западного административного округа устанавливают подробности и обстоятельства аварии.

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#авария
#ДТП
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В июне россияне начали активно скупать автоэлектронику и автозапчасти
06 июля 2023, 06:40

Фото: iStock/Fahroni

В июне в России наблюдался заметный рост покупок автомобильных товаров, включая автохимию, запасные части и специализированные инструменты, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на исследование компании «ВсеИнструменты.ру».
Наиболее значительное увеличение спроса было отмечено на автомобильные комплектующие, с ростом в этом сегменте на 190 процентов. Самыми популярными товарами среди россиян были топливные фильтры, резиновые шланги, резиновые элементы для щеток стеклоочистителей и масляные фильтры. Кроме того, продажи автоэлектроники возросли на 95 процентов, где особой популярностью пользовались флажковые предохранители и разнообразные автолампы.

Также в этом месяце был высокий спрос на очистители тормозных дисков, антифризы, аэрозольные грунтовки и очистители двигателя, с ростом продаж в этой категории на 72 процента по сравнению с июнем предыдущего года. Отчет указывает на наиболее высокий спрос на автохимию в городах Пермь (рост на 142 процента), Нижний Новгород (97 процентов), Омск (96 процентов), Екатеринбург (92 процента) и Волгоград (89 процентов).

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#автомобили
#автозапчасти
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В Екатеринбурге простились с шестилетним Далером Бобиевым
06 июля 2023, 06:28

Фото: iStock/eranicle

В Екатеринбурге 5 июля простились с погибшим шестилетним Далером Бобиевым. Об этом пишут «Известия».
Прощание состоялось на улице Репина у мечети «Абу-Ханифа». Тысячи жителей Екатеринбурга принесли на церемонию цветы и мягкие игрушки. Мальчика похоронят в селе Горный Щит.

Далер Бобиев пропал 26 июня в Чкаловском районе Екатеринбурга. Ребенка искали три дня, прежде чем обнаружили тело 29 июня на территории гаражного кооператива того же района. По данным следствия, смерть шестилетнего мальчика наступила несколько месяцев назад. При этом опекуны Далера сообщили о его пропаже только утром 26 июня.

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#Далер Бобиев
#Екатеринбург
#похороны
#ребенок
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Турагенты рассказали, что россиянам приходится экономить в Турции
06 июля 2023, 06:18

Фото: iStock/Aleh Varanishcha

Туристы из РФ в Турции сокращают дни отдыха и выбирают отели меньшей звездности, чтобы сэкономить — TourDom.ru
Турагенты сообщили, что резкое подорожание отдыха в Турции и ослабление рубля привело к тому, что путешественники стали сокращать количество дней на отдыхе и реже бронируют отели высокого класса. Об этом пишет TourDom.ru.

«Гостиницы премиум-класса у нас если и заказывают, то на меньшее количество дней, в связи с их недоступностью. В прошлом году «четверки» практически не спрашивали, а сейчас таких заявок много», — рассказала турагент из Москвы Наталья Котельникова.

Кроме того, часть туристов не могут позволить себе приобрести тур в отель с анимацией и большой территорией, но все же хотят отдохнуть на море.

«Такие клиенты выбирают экономичные гостиницы городского типа в Аланье, спрос на эти варианты заметно вырос», — отметили в другом турагентстве.

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#Турция
#туристы
#Россия
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В КоАП внесут штраф за пропаганду жестокого обращения с животными
06 июля 2023, 06:14

Фото: iStock/AwaylGl

Комитет Государственной Думы России по экологическим вопросам, природным ресурсам и охране окружающей среды предложил законодательную инициативу, предусматривающую введение штрафов до 100 тысяч рублей за распространение материалов, пропагандирующих жестокое обращение с животными.
Как сообщает газета «Известия», в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) может быть включена новая статья «Распространение материалов, содержащих призывы к жестокому обращению с животными». Это наказание будет применяться к тем, кто публикует контент с демонстрацией насилия в отношении домашних животных.

Первый заместитель председателя вышеуказанного комитета Госдумы и координатор федерального проекта «Единая Россия» «Защита животного мира» Владимир Бурматов подчеркнул важность этого законопроекта, указав на то, что в настоящее время нет эффективных мер по пресечению такой пропаганды.

Инициатива получила поддержку в Госдуме, а также одобрение от защитников прав животных. Они отмечают, что в сети увеличивается количество видео с жестоким обращением с животными, и высказываются за блокировку таких материалов. Согласно статистике МВД, в 2022 году было зарегистрировано 709 случаев жестокого обращения с животными, но только 76 лиц были привлечены к ответственности.

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#живодеры
#законы
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Рогов допустил ввод контингента НАТО на Украину
06 июля 2023, 06:07

Фото: iStock/Im Yeongsik

Председатель организации «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов выразил мнение, что на предстоящем саммите НАТО, запланированном на 11-12 июля в Вильнюсе, может быть принято решение о дислокации ограниченного числа военных из стран НАТО, таких как Польша, Латвия, Литва и Эстония, на территории Украины.
Как сообщает агентство ТАСС, Рогов утверждает, что возможная ядерная угроза на Украине может быть использована президентом Зеленским в качестве предлога для того, чтобы добиться согласия НАТО на размещение войск в стране. Он называет это «легализацией оккупации» под видом обеспечения ядерной безопасности на территории, контролируемой украинским режимом. По словам Рогова, эта идея активно обсуждается в администрации президента Украины.

Относительно территорий, на которых может быть развернут указанный контингент, Рогов отмечает, что польские представители проявляют интерес к регионам Западной Украины. Он добавляет, что в зависимости от амбиций польских чиновников, под контроль могут быть взяты не только Львовская, Тернопольская и Ивано-Франковская области, но и другие регионы.

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#НАТО
#Украина
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В Новосибирске таксист-мигрант попытался изнасиловать пассажирку
06 июля 2023, 05:57

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В Новосибирской области СУ СК расследует уголовное дело в отношении иностранного гражданина по подозрению в покушении на изнасилование. Об этом пишет Газета.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По версии следствия, в июне 24-летний мужчина попытался изнасиловать девушку в салоне автомобиля. Потерпевшей удалось сбежать, поэтому злоумышленник не смог совершить задуманное.

Правоохранители оперативно установили личность нападавшего и задержали мужчину, в котором потерпевшая узнала насильника.

В настоящее время мужчина заключен под стражу по решению суда. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Как сообщал 161.ru, потерпевшей оказалась финалистка конкурса красоты «Миссис Сибирь — 2016» и многодетная мать Виктория Головко. Она рассказала, что 10 июня 2023 года отмечала день рождения в ресторане. На следующий день утром муж вызвал такси для жены, а сам отправился на работу. Водитель такси довез Головко до подъезда, но когда она начала искать ключи, набросился на нее. По словам Виктории, таксист разбил ей губу.

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#таксист
#изнасилование
#девушка
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ВСУ понесли значительные потери при наступлении под Артемовском
06 июля 2023, 05:53

Фото: iStock/Vital Hil

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев заявил, что украинская армия не сумела преодолеть линии обороны российских войск на нескольких направлениях, включая соледаро-артемовское, авдеевское и марьинское.
В интервью «РИА Новости» он отметил, что в ходе неудачных попыток Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли значительные потери в численности войск и технике.

«Южная группировка войск успешно справилась с отражением атак украинских штурмовых групп на указанных направлениях. Враг потерял много бойцов и техники», — сказал Астафьев.
В течение более месяца украинские военные пытаются нанести удар по российским оборонительным позициям на различных фронтах. Особо интенсивные столкновения наблюдаются в Запорожской области. ВСУ пытаются выявить уязвимые точки в российской обороне и на других участках, но не добиваются значимых результатов.

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#ВСУ
#СВО
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В Пакистане мужчина заразился «пожирающей мозг» амебой
06 июля 2023, 05:45

Фото: iStock/Kkolosov

В городе Лахор в Пакистане 30-летний Мустафа Шафик заразился амебой Неглерия Фоулера. Об этом пишет Pakistan Observer со ссылкой на местные органы здравоохранения.
По информации издания, мужчину с высокой температурой, головной болью и симптомами гриппа в воскресенье, 2 июля, доставили в больницу. В понедельник анализы подтвердили наличие в организме пациента Naegleria fowleri, известной как амеба, «поедающая мозг». Мужчина не выжил.

Отмечается, что это первый случай заражения в Лахоре такой инфекцией. В Пакистане ранее уже были зарегистрированы три случая заражения амебой Неглерия Фоулера в городе Карачи.
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#Пакистан
#мужчина
#амеба
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Замглавы РЖД Пегов: первые полностью российские «Ласточки» запустят возле Екатеринбурга
06 июля 2023, 05:44

Фото: Минтранс МО

Заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов объявил о планах компании впервые запустить новые поезда «Ласточка», полностью собранные в России, неподалеку от Екатеринбурга, передает РИА Новости.
«Мы считаем, что наиболее разумным выбором является регион Урала, рядом с Екатеринбургом, так как здесь находится завод, который способен оперативно устранять возможные начальные неполадки или оказывать поддержку в эксплуатации», - заметил Пегов.
Поезда «Ласточка» изначально основывались на немецкой платформе Desiro от компании Siemens. В России их производил завод «Уральские локомотивы», который был основан в 2010 году как совместное предприятие между Siemens и российской компанией «Синара — Транспортные машины» (СТМ). Однако в мае 2022 года Siemens объявила о прекращении своего бизнеса в России, в том числе и выходе из совместного предприятия. Завод «Уральские локомотивы» заявил о намерении производить полностью российский вариант «Ласточки».

Первый образец российской «Ласточки» уже собран. Его дебют для общественности запланирован на выставке Иннопром в Екатеринбурге в июле 2023 года, сообщали представители «Синара — транспортные машины». На выставке планируется представить обновленный дизайн и общую концепцию нового поезда.

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#поезда
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