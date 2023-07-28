Человек погиб при взрыве в Доме профсоюзов в Одессе

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В одесском доме профсоюзов прогремел взрыв, сообщает областное управление полиции.
Представители ведомства заявили, что при взрыве погиб один человек.
По предварительной информации, причиной взрыва стало неосторожное обращение с гранатой.
Ранее из-за шторма в Одессе взорвалась морская мина, повреждено несколько рядом стоящих зданий.
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По предварительной информации, причиной взрыва стало неосторожное обращение с гранатой.
«Под Одессой во время шторма взорвалась морская мина. На размещенных кадрах видно, что повреждены прибрежные здания. Шторм продолжается», - заявили в местном СМИ.
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Евгения Парфентьева