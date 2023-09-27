Челябинец украл радиоактивные отходы и хранил их дома

Фото: istockphoto/thall
В Челябинской области мужчина украл радиоактивные отходы в виде нержавеющей стали с предприятия.
Мужчину задержали сотрудники УФСБ по региону, пишет URA.RU. Мужчина осуждён на 9 месяцев.
Специалисты выяснили, что металлолом по уровню загрязнения альфа-излучающими радионуклидами можно отнести к радиоактивным отходам категории низкоактивные.
Ранее сообщалось, что в частном доме бывшей главы Подмосковного города Ступино Веры Назаровой нашли нарколабораторию. По информации СМИ, дом, полный запрещенных веществ, расположился в деревне Знаменское городского округа Кашира. Полиция нагрянула на участок с обыском и обнаружила там 5 килограмм готовых наркотиков, 3 из которых оказались мефедроном, около сотни 20-литровых канистр, в большинстве из которых была жидкость для изготовления запрещенных веществ, а также огромное количество оборудования и костюмов химзащиты.
Читайте также:
В доме бывшей главы Ступино нашли нарколабораторию и три килограмма мефедрона
В Оренбургской области самолёт совершил вынужденную посадку в поле
Москвичка отдала 14 тысяч рублей за лечение голубя, но птица все же скончалась
Специалисты выяснили, что металлолом по уровню загрязнения альфа-излучающими радионуклидами можно отнести к радиоактивным отходам категории низкоактивные.
Читайте также:
В доме бывшей главы Ступино нашли нарколабораторию и три килограмма мефедрона
В Оренбургской области самолёт совершил вынужденную посадку в поле
Москвичка отдала 14 тысяч рублей за лечение голубя, но птица все же скончалась
Мария Фирсова