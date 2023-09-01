Челябинская школьница умерла, отравившись грибами

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В поселке Роза Челябинской области школьница насмерть отравилась гибами, сообщает URA.RU.
«Девочку с сильным отравлением доставили в больницу. Врачи сделали все возможное для ее спасения. Но степень интоксикации организма была высокой. Организм ребенка не справился», - прокомментировал ситуацию источник СМИ.
Помимо 13-летней девочки, в больницу с отравлением попала и ее мать. Женщина заявила, что они почувствовали себя плохо после того, как съели грибное блюда.
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Евгения Парфентьева