Челябинский маньяк: что известно о мужчине, который 14 лет держал девушку взаперти

Фото: IStock/7713Photography
В понедельник 31 июля по всему интернету пронеслась громкая и жуткая история. Девушка сбежала из плена маньяка, который украл её 14 назад. Всё это время житель Челябинской области насиловал и избивал свою жертву. На территории этого же дома следователи нашли останки ещё одной женщины. Мужчине уже предъявили обвинение и отправили в СИЗО. Подробности жуткой истории мы собрали в одном тексте.
19-летняя Катя познакомилась с 37-летним Владимиром Ческидовым на железнодорожном городском вокзале в 2009 году. Мужчина предложил девушке отправиться к нему домой в посёлок Смолино и немного выпить. Та согласилась. Уже дома Владимир запер все двери, а на окна поставил решётки, Катя оказалась в плену.
Как потом рассказала сама пленница, Владимир постоянно её насиловал, спаивал и избивал. Любое неповиновение вызывало у него приступы ярости. И неспроста – мужчина страдает от психического расстройства, и именно оно помогло Кате сбежать из страшного дома.
В воскресенье мужчина сильно запил. Его мама, которая жила с ним всё это время, начала переживать за сына и вызвала бригаду скорой помощи. В суматохе хозяева дома в Смолино оставили входную дверь открытой. Благодаря этой нелепой случайности Катя смогла сбежать и рассказать обо всём полицейским и своей сестре, которая уже и не надеялась найти родственницу.
На следующий день на место происшествия приехали следователи. Комната, где держали женщину, была оборудована намордниками. А в коллекции у 51-летнего маньяка нашли и изъяли ноутбуки, диски с порнографическим содержанием, фаллоимитаторы. Интимные приспособления мужчина использовал, занимаясь сексом с потерпевшей, а уходя, привязывал пленницу к столешнице.
В погребе дома специалисты нашли человеческие останки, которые пролежали там с 2011 года. Выяснилось, что они принадлежали другой узнице Владимира. На момент гибели ей было около 30 лет. Женщина не была знакома с узницей. В день смерти она поссорилась с мужчиной, а в ответ получила несколько ударов ножом. Затем убийца добил свою жертву гвоздодёром, расчленил и закопал в погребе.
Мать маньяка — 72-летняя Валентина Ческидова — знала практически обо всём. Следователям она рассказала, что впервые слышит об убийстве, а Катю считала сожительницей сына. Соседям она говорила, что пленница влюблена в Володю и свободно ездит к своим родителям в гости. Хотя саму девушку от посторонних глаз старательно прятала.
В итоге и самому Владимиру, и его матери предъявили обвинение. Мужчина проходит по делу о похищении, изнасиловании и убийстве, его мать — только о похищении. Днём 1 августа суд избрал меру пресечения мужчине и пенсионерке. Несмотря на то, что Владимир проходил лечение в психдиспансере, его арестовали до 30 сентября. Мать челябинского маньяка освободили из-под стражи в зале суда.
Они оба расплакались после решения судьи. Обвиняемый в издевательствах над челябинкой свою вину в изнасиловании отрицает. Владимир Ческидов в зале суда заявил, что с жертвой у них была любовь. Мать мужчины и вовсе заявила, что никто Катю в заложницах не держал, наоборот, девушка жила «как королева» и «сама пристроилась» к Владимиру.
О самой жертве известно только то, что она росла в неблагополучной семье, где мать пила. После того как Катя пропала, её ещё долгое время никто не искал. Сестра девушки решила обратиться в полицию только когда пришло время продавать квартиру.
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Как потом рассказала сама пленница, Владимир постоянно её насиловал, спаивал и избивал. Любое неповиновение вызывало у него приступы ярости. И неспроста – мужчина страдает от психического расстройства, и именно оно помогло Кате сбежать из страшного дома.
На следующий день на место происшествия приехали следователи. Комната, где держали женщину, была оборудована намордниками. А в коллекции у 51-летнего маньяка нашли и изъяли ноутбуки, диски с порнографическим содержанием, фаллоимитаторы. Интимные приспособления мужчина использовал, занимаясь сексом с потерпевшей, а уходя, привязывал пленницу к столешнице.
В погребе дома специалисты нашли человеческие останки, которые пролежали там с 2011 года. Выяснилось, что они принадлежали другой узнице Владимира. На момент гибели ей было около 30 лет. Женщина не была знакома с узницей. В день смерти она поссорилась с мужчиной, а в ответ получила несколько ударов ножом. Затем убийца добил свою жертву гвоздодёром, расчленил и закопал в погребе.
Мать маньяка — 72-летняя Валентина Ческидова — знала практически обо всём. Следователям она рассказала, что впервые слышит об убийстве, а Катю считала сожительницей сына. Соседям она говорила, что пленница влюблена в Володю и свободно ездит к своим родителям в гости. Хотя саму девушку от посторонних глаз старательно прятала.
В итоге и самому Владимиру, и его матери предъявили обвинение. Мужчина проходит по делу о похищении, изнасиловании и убийстве, его мать — только о похищении. Днём 1 августа суд избрал меру пресечения мужчине и пенсионерке. Несмотря на то, что Владимир проходил лечение в психдиспансере, его арестовали до 30 сентября. Мать челябинского маньяка освободили из-под стражи в зале суда.
Они оба расплакались после решения судьи. Обвиняемый в издевательствах над челябинкой свою вину в изнасиловании отрицает. Владимир Ческидов в зале суда заявил, что с жертвой у них была любовь. Мать мужчины и вовсе заявила, что никто Катю в заложницах не держал, наоборот, девушка жила «как королева» и «сама пристроилась» к Владимиру.
О самой жертве известно только то, что она росла в неблагополучной семье, где мать пила. После того как Катя пропала, её ещё долгое время никто не искал. Сестра девушки решила обратиться в полицию только когда пришло время продавать квартиру.
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Екатерина Шмакова