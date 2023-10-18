Челябинцы пострадали в массовой драке в магазине «Красное&Белое»

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Массовая драка в Челябинске развязалась в алкогольном магазине «Красное&Белое», сообщает 74.RU.
По информации СМИ, потасовка произошла 18 октября около восьми часов вечера в магазине на улице Братьев Кашириных, 107в.
К месту происшествия съехались несколько карет скорой помощи и полиция. Предварительно, есть пострадавшие.
В настоящий момент правоохранители разыскивают зачинщика драки.
Никаких официальных комментариев по поводу происшествия пока что не давали.
Ранее в Подмосковье более двадцати мигрантов устроили массовую драку. Происшествие случилось около складов компании X5 Group. Некоторые участники драки были вооружены холодным оружием и кирпичами.
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К месту происшествия съехались несколько карет скорой помощи и полиция. Предварительно, есть пострадавшие.
Никаких официальных комментариев по поводу происшествия пока что не давали.
Ранее в Подмосковье более двадцати мигрантов устроили массовую драку. Происшествие случилось около складов компании X5 Group. Некоторые участники драки были вооружены холодным оружием и кирпичами.
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Евгения Парфентьева