Чемпиона России по боксу Осипова отправили в СИЗО за развратные действия с несовершеннолетними

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34-летний боксер, чемпион России и чемпион СНГ в среднем весе Артур Осипов по решению суда отправлен под арест.
Такую меру пресечения избрал суд по делу о развратных действия в отношении лиц, не достигших 16-летнего возраста.
Источник в правоохранительных органах сообщил «МК», что Осипова уже поместили в СИЗО. Он заключен под стражу как минимум до 26 сентября. Обстоятельства дела не раскрываются.
Артур Осипов уроженец Тамбовской области, выступает в средней и во второй средней весовых категориях под псевдонимом «Черная молния».
Ранее сообщалось, что следствие решило засекретить дело бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова. По словам адвоката Александра Молохова, сам факт засекречивания дела — это единственное, что разрешено сообщить.
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Источник в правоохранительных органах сообщил «МК», что Осипова уже поместили в СИЗО. Он заключен под стражу как минимум до 26 сентября. Обстоятельства дела не раскрываются.
Ранее сообщалось, что следствие решило засекретить дело бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова. По словам адвоката Александра Молохова, сам факт засекречивания дела — это единственное, что разрешено сообщить.
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Мария Фирсова