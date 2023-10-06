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Черноморский флот отражает атаку безэкипажных катеров на Севастополь

Развожаев: Черноморский флот отражает атаку безэкипажных катеров на Севастополь
06 октября 2023, 04:27
Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев заявил, что в городе отражают атаку двух безэкипажных морских катеров ВСУ. Об этом он написал в своём Телеграм-канале.

«Громкие звуки в районе Северного мола — это расчеты ППДО Черноморского флота. По предварительной информации, отражают атаку двух безэкипажных морских катеров», — говорится в публикации.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#севастополь
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В Москве КАМАЗ врезался в машину городской службы на МКАД
Дептранс: КАМАЗ врезался в машину городской службы на МКАД
06 октября 2023, 03:00

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Москве на МКАД столкнулись машина городской службы и КАМАЗ.
В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы, сообщает Дептранс. Уточняется, что авария случилась на внутренней стороне 66-го км МКАД, неподалеку от пересечения с улицей Маршала Катукова.

«Движение осуществляется по двум полосам из пяти», — проинформировали в столичном ведомстве.

Водителям рекомендуют выбирать пути объезда.

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#происшествия
#москва
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В Новосибирской области мужчина попытался изнасиловать проводницу поезда
06 октября 2023, 02:03

Фото: iStock/Mikhail Strogalev

В Новосибирской области проводницу поезда пытался изнасиловать житель Омска.
Об этом пишет «Газета.ru» со ссылкой на Восточное межрегиональное СУТ СК РФ.

Инцидент случился в пассажирском поезде в июле 2023 года. В купе к потерпевшей пришёл неизвестный мужчина и применил силу, пытаясь изнасиловать проводницу.

Но женщина оказала нападавшему активное сопротивление, крики услышал другой пассажир поезда. Он поспешил на помощь потерпевшей и не позволил мужчине выполнить задуманное.

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#мужчина
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В жутком ДТП в Карачаево-Черкесии погибли четыре человека
При столкновении трех легковушек в Карачаево-Черкесии погибли четыре человека
06 октября 2023, 00:17

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Управление МВД по Карачаево-Черкесии сообщает о четырех погибших в результате серьезной аварии, в которую попали три легковых автомобиля. Происшествие случилось в четверг в 20:00 по московскому времени на 60-м километре федеральной трассы, соединяющей Лермонтов и Черкесск.
По предварительным данным, водитель Toyota Camry выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Lada Granta и Toyota Alphard. В результате аварии водитель Camry и два пассажира «Гранты» погибли от полученных травм на месте происшествия, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Следует отметить, что в Toyota Alphard никто не пострадал. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, проводится расследование для выяснения обстоятельств и причин данной аварии.

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В Пензе два дома сгорели в условиях плотной застройки на 600 кв. м
МЧС: В Пензе два дома сгорели в условиях плотной застройки на 600 кв. м
06 октября 2023, 00:03

Фото: Фотобанк Московской области

В Пензе в условиях плотной застройки сгорели два дома на площади 600 кв.м. В результате происшествия никто не пострадал, пишет РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС.
Отмечается, что возгорание произошло на улице 2-я Офицерская. Сообщение об этом поступило спасателям в 19:43.

«Открытым огнем горели два домовладения и мансарда, существовала угроза соседним домам. В данном районе очень плотная застройка, противопожарные разрывы не более двух метров», — уточнили в ведомстве.

Пожар удалось ликвидировать на площади 600 кв.м. Предварительно, пострадавших нет.

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#мчс
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В Волгоградской области суд дал по три года мужчинам, готовившим захват власти
05 октября 2023, 23:48

Фото: iStock/Rawf8

В Волгоградской области суд назначил троим жителям региона по три года тюрьмы за подготовку к насильственному захвату власти. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ РФ по региону.
Фигурантов признали виновными по ч. 2 ст. 282.1 («Участие в экстремистском сообществе») и ч. 1 ст. 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима.

Помимо этого, местным жителям запретили в течение пяти лет руководить общественными объединениями, а участвовать в них — четыре года.

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#ук
#наказание
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#власть
#россия
#колония
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Baza: В Москве женщина хочет спрыгнуть с Патриаршего моста в реку
05 октября 2023, 23:43

Фото: iStock/Chalabala

В Москве женщина хочет спрыгнуть с Патриаршего моста в реку, пишет Телеканал-канал Baza.
Её удерживают двое мужчин, увидевшие девушку на краю моста. Они успели схватить её.

В настоящее время на место происшествия выехали спасатели.

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В Волгоградской области рассказали о состоянии ребенка, пострадавшего в ДТП

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#спасатели
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#москва
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#мост
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E1: В Екатеринбурге студент из Йемена домогался школьницы из-за короткой юбки
05 октября 2023, 23:22

Фото: iStock/Dzurag

В Екатеринбурге полицейские задержали молодого человека, который приставал на улице к 16-летней школьнице. Об этом пишет E1.ru.
Уточняется, что девочка 25 сентября возвращалась с учёбы, когда к ней подошёл неизвестный мужчина и начал домогаться, объясняя своё поведение тем, что у неё слишком короткая юбка. Школьнице удалось снять его на видео до того, как мужчина скрылся.

Полицейским удалось выяснить, что нападавшему 21 год, он приехал в Россию из Йемена и сейчас учится на стоматолога. Он будет привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство. Отмечается, что молодой человек признал вину и принёс извинения девочке.

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В Волгоградской области рассказали о состоянии ребенка, пострадавшего в ДТП
Младенца, пострадавшего в ДТП под Волгоградом, эвакуировали в тяжелом состоянии
05 октября 2023, 23:14

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Девятимесячный младенец, пострадавший в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Михайловском районе Волгоградской области, находится в крайне серьезном состоянии и будет эвакуирован в областной центр, передает РИА Новости со ссылкой на региональный комитет здравоохранения.
В четверг вечером в Михайловской районе водитель Volkswagen Transporter, выезжая с второстепенной дороги, не уступил дорогу Daewoo Matiz. В результате произошло столкновение. По информации прокуратуры, в ДТП пострадали 19-летний водитель Matiz и четверо его пассажиров, включая 28-летнюю женщину и троих детей.

Девятимесячный малыш, чье состояние крайне тяжелое, будет доставлен в Волгоград для медицинской помощи. Отмечается, что двое детей, четырех и девяти лет, были госпитализированы в детское отделение Михайловской центральной райбольницы, а женщина была отправлена в травматологию этого же медицинского учреждения. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.

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Ребенок утонул в бассейне во время занятий в Нижегородской области
05 октября 2023, 21:30

Фото: iStock/Spivak222

В городе Кстово Нижегородской области шестилетний ребенок утонул в бассейне во время занятий. Об этом РЕН ТВ сообщил источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел в кстовском физкультурно-оздоровительном комплексе «Волжский берег». По предварительной информации, утонул мальчик 2017 года рождения.

Подробности происшествия уточняются.

Ранее сообщалось о том, что в Москве в бассейне во время первого занятия по плаванию утонул первоклассник. Мальчик прыгнул в бассейн, но вот всплыть самостоятельно ему не удалось. Когда ребенка заметили и подняли из воды, то было уже поздно. Ребенка пытались спасти, однако он скончался по пути в больницу.

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