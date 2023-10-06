Черноморский флот отражает атаку безэкипажных катеров на Севастополь

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Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев заявил, что в городе отражают атаку двух безэкипажных морских катеров ВСУ. Об этом он написал в своём Телеграм-канале.
«Громкие звуки в районе Северного мола — это расчеты ППДО Черноморского флота. По предварительной информации, отражают атаку двух безэкипажных морских катеров», — говорится в публикации.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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