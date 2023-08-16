Четыре собаки погибли при пожаре в Питерском приюте

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В Санкт-Петербурге четыре собаки погибли при пожаре в приюте для бездомных животных «Ильинка», сообщили представители приюта на своей странице ВКонтакте.
«У нас случилась беда. Сгорела кухня, два вольера, частично повреждено здание. Погибли 4 собаки», - прокомментировали ситуацию представители «Ильинки».
Ранее глава Красногвардейского района объявила о сборе необходимых вещей для пострадавших животных. На месте происшествия работают волонтеры, которые помогают устранить последствия пожара.
Весной в Одинцовском районе Подмосковья пума погибла из-за поджога ее вольера.
«Ночью 15 марта в Одинцовском городском округе неустановленные лица подожгли хозяйственную постройку на территории частного домовладения, в которой находилась пума. В результате животное погибло», — заявили в прокуратуре.Читайте также:
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Евгения Парфентьева