Четырех мужчин задержали за драку, в ходе которой они убили двух человек

Фото: iStock/Rawf8
Четырех мужчин задержали за драку под Туапсе, в ходе которой они убили двух человек. Всем участникам преступления грозит пожизненное заключение. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что вечером в субботу, 5 августа, на берегу реки Дедеркой несколько мужчин устроили драку. Очевидцы инцидента вызвали сотрудников полиции, которые обнаружили тела двух мужчин: 37-летнего Павла Е. и 41-летнего Александра П.
По информации SHOT, драка и убийства произошли из-за ссоры между погибшими и 19-летним Кареном Устяном. Подозреваемый хотел «решить вопрос» вместе с компанией своих знакомых: 36-летним Вартаном Тулумджяном, 27-летними Альбертом Экзаряном и Артёмом Туркменяном. Всех участников преступления задержали. В ходе допроса они сознались в соедянном.
Сообщается, что в ближайшее время им изберут меру наказания.
Читайте также:
Во Внуково задержали армянина с двухкилограммовой золотой цепью на шее
В Новотроицке арестовали мужчину по подозрению в надругательстве над четырьмя девочками
Задержан водитель, который насмерть сбил ребёнка в Москве
По информации SHOT, драка и убийства произошли из-за ссоры между погибшими и 19-летним Кареном Устяном. Подозреваемый хотел «решить вопрос» вместе с компанией своих знакомых: 36-летним Вартаном Тулумджяном, 27-летними Альбертом Экзаряном и Артёмом Туркменяном. Всех участников преступления задержали. В ходе допроса они сознались в соедянном.
Читайте также:
Во Внуково задержали армянина с двухкилограммовой золотой цепью на шее
В Новотроицке арестовали мужчину по подозрению в надругательстве над четырьмя девочками
Задержан водитель, который насмерть сбил ребёнка в Москве
Екатерина Коршунова