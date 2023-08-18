Четырехлетнюю петербурженку укусила змея

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В Санкт-Петербурге змея укусила четырехлетнюю девочку, сообщает «Фонтанка».
По информации СМИ, юная петербурженка наступила на змею в Кировском районе Ленинградской области, в результате чего рептилия укусила ребенка.
Девочку экстренно госпитализировали в реанимацию, сейчас врачи оценивают ее состояние как тяжелое.
Ранее в Санкт-Петербурге трехлетняя девочка отравилась стиральным порошком. Происшествие случилось во вторник вечером в Приморском районе Петербурга. Прибывшие по вызову медики диагностировали у ребенка острое отравление и экстренно госпитализировали ее.
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Евгения Парфентьева