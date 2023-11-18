Четырёхлетний мальчик в Саратове скончался во время игры с котёнком. 

Фото: istockphoto / burcu saritas
Мальчик запутался в шнурке от брюк и задохнулся.
По информации телеграм-канала «SHOT», инцидент произошел 16 ноября в одной из квартир в Саратове.
За мальчиком присматривала бабушка. По ее словам, пострадавший играл с котенком шнурком, который был привязан к двери. В какой-то момент, ребенок запутался в шнурке и задохнулся. Женщина вызвала скорую помощь, но приехавшие медики уже констатировали смерть.
Уточняется, что видов насильственной смерти не обнаружено. Проводится проверка.
Ранее сообщали, что россиянин выжил после взрыва гранаты и удара током в 6 тысяч вольт. Врачи спасли жителя Астраханской области, получившего удар разрядом в несколько тысяч вольт, при этом незадолго до этого, мужчина выжил после взрыва гранаты в 2 метрах от него в зоне СВО.
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За мальчиком присматривала бабушка. По ее словам, пострадавший играл с котенком шнурком, который был привязан к двери. В какой-то момент, ребенок запутался в шнурке и задохнулся. Женщина вызвала скорую помощь, но приехавшие медики уже констатировали смерть.
Ранее сообщали, что россиянин выжил после взрыва гранаты и удара током в 6 тысяч вольт. Врачи спасли жителя Астраханской области, получившего удар разрядом в несколько тысяч вольт, при этом незадолго до этого, мужчина выжил после взрыва гранаты в 2 метрах от него в зоне СВО.
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Дана Игумнова