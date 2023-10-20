Четырёхлетний ребёнок принёс самокрутку с марихуаной в детский сад

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Четырёхлетний ребёнок в Польше принёс в детский сад самокрутку с марихуаной. Об этом в беседе с журналистами сообщила представитель местной полиции Магдалена Гонсовская.
Она рассказала, что инцидент произошёл в населённом пункте под Варшавой. Директор детского сада рассказала, что ребёнок вместо игрушки принёс из дома самокрутку с марихуаной.
После поступившего сообщения в детский сад прибыли сотрудники полиции. Ребёнок рассказал, что нашёл самокрутку дома. Установить наличие наркотического вещества позволила проведённая экспертиза.
Также полицейские посетили место жительства ребёнка, где в этот момент находился его 35-летний отец. Мужчина признался, что принесённая малышом самокрутка принадлежит ему.
Гонсовская передала рассказ мужчины. Он утверждает, что за два дня до инцидента праздновал свой день рождения. В честь праздника он решил покурить марихуану, но добавил, что не делает этого на постоянной основе. Затем в квартире была найдена ещё одна самокрутка.
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После поступившего сообщения в детский сад прибыли сотрудники полиции. Ребёнок рассказал, что нашёл самокрутку дома. Установить наличие наркотического вещества позволила проведённая экспертиза.
Гонсовская передала рассказ мужчины. Он утверждает, что за два дня до инцидента праздновал свой день рождения. В честь праздника он решил покурить марихуану, но добавил, что не делает этого на постоянной основе. Затем в квартире была найдена ещё одна самокрутка.
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Анастасия Чинкова