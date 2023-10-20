Четырёхлетний ребёнок принёс самокрутку с марихуаной в детский сад

Тело погибшей в Непале чемпионки России по альпинизму Надежды Оленевой уже не будет найдено, поскольку после сошедшей на расщелину лавины оно осталось погребено под толщей льда, заявил главный тренер сборной России Павел Шабалин в интервью для «РИА Новости».