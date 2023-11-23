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Четверо детей погибли от отравления угарным газом в Ростовской области

23 ноября 2023, 23:08
Фото: iStock/Chepko

Фото: iStock/Chepko

Четверо детей погибли в результате отравления угарным газом в хуторе Шахтенки в Ростовской области, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
«Четверо детей отравились угарным газом и скончались. Это были дети в возрасте 6, 7, 10 и 15 лет, оставленные без присмотра дома в хуторе Шахтенки Ростовской области. Отравление произошло из-за утечки газа от печи», — говорится в телеграм-канале ведомства.
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Трёхлетняя девочка утонула в ванне в Нижегородской области
23 ноября 2023, 22:17

Фото: iStock/izzzy71

В Нижегородской области трёхлетняя девочка утонула в ванне, об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По информации СМИ, трагедия произошла вечером 23 ноября в селе Бармино Лысковского района.

«В результате несчастного случая скончался ребенок 2020 года рождения», - прокомментировал ситуацию собеседник СМИ.

При этом, при каких именно обстоятельствах ребёнок мог утонуть в ванной – пока что не сообщается. В настоящий момент расследованием всех деталей смерти трёхлетней девочки занимаются правоохранительные органы.

Ранее 23 ноября на 202 км автодороги Чебаркуль —Уйский — Сурменево — Магнитогорск в ДТП с двумя легковыми автомобилями погибла пятимесячная девочка.

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#смерть
#ребёнок
#полиция
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Полиция задержала двух жителей Томска, подложивших бомбу под авто мужчины
23 ноября 2023, 21:27

Фото: iStock/aerogondo

В Томске Росгвардия задержала двух мужчин, которые подложили бомбу под машину местного жителя, об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ.
По информации следствия, 7 ноября житель города Томск обнаружил самодельное взрывное устройство (СВУ), которое было прикреплено к днищу его машины. Он выжил только благодаря тому, что СВО не сдетонировало. 

Сегодня стало известно, что двух подозреваемых по этому делу арестовали. В их квартирах провели обыски.

Мужчинам вменяется покушение на убийство, а также незаконное изготовление взрывных устройств. 

В настоящий момент в Следственном комитете допрашивают свидетелей по этому делу. При этом, мотивы подозреваемых пока что не раскрываются.

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#убийство
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#следственный комитет
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В Екатеринбурге арестовали криминального авторитета Фартового
23 ноября 2023, 20:40

Фото: iStock/Thomasaf

Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под стражу криминального авторитета Фартового (Александра Дискова), об этом сообщает URA.RU.
Дискова задержали 22 ноября в екатеринбуржском аэропорту Кольцово, когда он вернулся на Родину из Дубая. В России на мужчину было возбуждено два уголовных дела. 

Криминального авторитета обвиняют в покушении на убийство. Дело было заведено после того, как Дисков устроил драку со стрельбой возле одного из клубов Екатеринбурга. Отмечается, что свою вину мужчина не признал. 

Дисков пробудет в следственном изоляторе до 21 января 2024 года. 

По информации URA.RU, Дисков был соратником покойного свердловского криминального авторитета Геры ЖБИ (Герман Гардт). После смерти Гардт, Дисков забрал бизнес бывшего товарища себе. Он также неоднократно был судим по тяжким статьям.

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#убийство
#бизнес
#уголовное дело
#криминал
#екатеринбург
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#суд
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Силовики задержали замглавы Ленинского района Подмосковья Гравина
23 ноября 2023, 20:20

Фото: iStock/BrianAJackson

Полиция задержала замглавы Ленинского района Московской области Альберта Гравина по делу о незаконном строительстве жилых домой, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, около двух недель назад Гравина сняли с его должности и дали возможность уйти по собственному желанию, однако, уже сегодня он был задержан сотрудниками полиции. 

По предварительной информации, чиновника задержали по делу о незаконном строительстве жилых домов. Гравин выдавал разрешения на жилую многоэтажную застройку в тех зонах, где теперь оказалась ограничена зона покрытия систем противовоздушной обороны Московской области.

В настоящий момент с задержанным работают сотрудники Следственного комитета.

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#московская область
#ленинский городской округ
#задержание
#строительство
#следственный комитет
#чиновники
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Суд в Москве оштрафовал Google на 4 миллиона рублей за неудаленные фейки об СВО
23 ноября 2023, 20:09

Фото: iStock/Zolnierek

Таганский районный суд Москвы оштрафовал Google на 4 миллиона рублей за отказ удалить видеоролики, в которых содержатся фейки о действиях Вооруженных сил РФ в зоне СВО, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на суд.
«Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, назначить наказание в виде административного штрафа в размере четырех миллионов рублей», - передаёт корреспондент слова судьи. 

Отмечается, что штраф ​был назначен ​за видеоролики, в которых содержится ​недостоверная информация о ​действиях российской армии на полях специальной военной операции, ​а также факты, направленные на дестабилизацию ситуации в стране – мобилизации, а также применении российской стороной ядерного оружия. 

Напомним, ранее аналогичный ​штраф от Таганского суда получил и ​мессенджер Telegram. Компания также отказалась удалить фейковые сообщения о действиях Вооруженных сил РФ.

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Работники Мособлпожспаса достали упавшего в колодец котёнка
23 ноября 2023, 20:02

Фото: Мособлпожспас

Работники спасли котёнка, провалившегося в колодец в городском округе Солнечногорск. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонили местные жители.
«Проходя по улице Пионерской, они услышали жалобное мяуканье из канализационного люка, но самостоятельно помочь животному не смогли. Прибыв на место вызова, спасатели спустились по лестнице в двухметровый колодец, на дне которого обнаружили озябшего серого котёнка», – рассказал старший смены Антон Соловьёв
По его словам, специалисты аккуратно взяли животное на руки и подняли на поверхность. После спасательный операции котёнок убежал в сторону расположенной рядом котельной.
 
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#московская область
#солнечногорск
#спасатели
#кот
#животные
#безопасность
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МВД объявило в розыск блогера Светова*
23 ноября 2023, 19:55

Фото: iStock/Rawf8

Блогера Михаила Светова* объявили в уголовный розыск, соответствующая информация опубликована в базе розыска МВД.
«Михаил Светов*, 4.1.1985. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», - сообщается в базе МВД. 

Основания для объявления блогера и политика в розыск в ведомстве не обозначили. 

При этом, по информации «РИА Новости», на Светова* возбудили уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. Это произошло после того, как он исполнил песню про идеолога украинского национализма Степана Бандеру для своих подписчиков. 

Также ранее Савёловский суд Москвы оштрафовал Светова* на 40 тысяч рублей за непредоставление отчетности иностранного агента.

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*Является иностранным агентом
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#уголовное политика
#розыск
#нацизм
#блогер
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При столкновении автобусов и грузовика в Карелии погибли четыре человека
23 ноября 2023, 19:36

Фото: iStock/Motortion

При столкновении двух автобусов и грузовика в Карелии погибли четыре человека, ещё двое пострадали, об этом сообщили в МВД по республике.
По информации МВД, смертельная авария произошла на 680-м километре федеральной трассы «Кола» 23 ноября около 15:40. 

В результате столкновения двух микроавтобусов и грузовика четыре человека погибли, ещё двое пострадавших госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии.

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства ДТП устанавливаются. 

Ранее в ДТП под городом Магнитогорск Челябинской области погибла пятимесячная девочка. Предположительно, ребёнок ехал в машине у матери на руках и не был пристёгнут в специальном кресле.

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Суд в Киеве оставил Коломойского* в СИЗО до 2 марта
23 ноября 2023, 19:25

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Шевченковский районный суд Киева продлил рассмотрение уголовного дела олигарха Игоря Коломойского* до 2 марта 2024 года, об этом сообщает телеканал «Общественное».
«Шевченковский районный суд Киева 23 ноября продлил досудебное расследование по делу Игоря Коломойского* до 2 марта 2024 года включительно», - прокомментировали ситуацию на сайте украинского телеканала. 

Напомним, Коломойского* арестовали на 2 месяца 2 сентября, однако, в ноябре суд решил продлить его арест ещё на два месяца. Его обвиняют в мошенничестве и легализации чужого имущества. Расследованием дела Коломойского* занимается Служба безопасности Украины. 

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*Признан террористом и экстремистом на территории РФ
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