Четверо иностранцев ворвались в московскую квартиру и изнасиловали двух женщин

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Четверо молодых людей из Средней Азии задержаны в Москве по подозрению в изнасиловании и разбое, заявила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
Напомним, 28 июля в столичную квартиру на Россошанском проезде ворвались четверо иностранцев, напали на двух мужчин, а затем изнасиловали двух женщин.
На задержанных возбудили уголовное дело по статьям «Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище» и «Изнасилование, совершенно группой лиц по предварительному сговору, соединенное с угрозой убийством».
Сейчас подозреваемые находятся под стражей. Следователи проводят все необходимые проверки, назначен ряд судебных экспертиз.
Иванова отметила, что как подозреваемые, так и пострадавшие находились в Москве незаконно.
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На задержанных возбудили уголовное дело по статьям «Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище» и «Изнасилование, совершенно группой лиц по предварительному сговору, соединенное с угрозой убийством».
Иванова отметила, что как подозреваемые, так и пострадавшие находились в Москве незаконно.
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Евгения Парфентьева