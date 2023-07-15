Четверо иранских пограничников пострадали от взрыва мины на границе с Пакистаном

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Четверо пограничников Ирана пострадали в результате взрыва мины недалеко от города Мирджаве в провинции Систан-Белуджистан у ирано-пакистанской границы, сообщило агентство Fars news со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Состояние трех из четырех пострадавших в результате теракта стабильное, в то время как четвертый раненый был доставлен в больницу в Захедане для лечения», — пишет издание.До настоящего момента ответственность за это нападение никто не взял.
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