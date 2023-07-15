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Четверо иранских пограничников пострадали от взрыва мины на границе с Пакистаном

15 июля 2023, 04:49

Фото: iStock/Ruma_Aktar

Четверо пограничников Ирана пострадали в результате взрыва мины недалеко от города Мирджаве в провинции Систан-Белуджистан у ирано-пакистанской границы, сообщило агентство Fars news со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Состояние трех из четырех пострадавших в результате теракта стабильное, в то время как четвертый раненый был доставлен в больницу в Захедане для лечения», — пишет издание.

До настоящего момента ответственность за это нападение никто не взял.


Как поясняет ТАСС, в провинции Систан и Белуджистан проживает народность белуджи, представители которой являются мусульманами-суннитами в отличие от шиитского большинства населения Ирана. Благодаря этому там действует ряд суннитских террористических группировок — таких, как «Джундалла» и «Джейш ан-Наср». Они регулярно устраивают вооруженные нападения на пограничников и мирных жителей на юго-востоке Ирана.

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#Иран
#Пакистан
#взрывы
#пограничники
#гибель людей
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В Волгограде на подростка упало дерево
14 июля 2023, 21:51

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Дзержинском районе Волгограда во дворе жилого дома на подростка упало дерево, ребенок госпитализирован и находится в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщает комитет здравоохранения Волгоградской области, передает РИА Новости.
«Мальчик 2007 года рождения госпитализирован в травматологическое отделение больницы №7, состояние средней степени тяжести», - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что администрация Дзержинского района проводит проверку в связи с происшествием в отношении управляющей компании, которая занимается обслуживанием территорию, на которой случилось ЧП.

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#дерево
#подросток
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Арестован бывший вице-губернатор Рязанской области Греков
14 июля 2023, 21:39

Фото: iStock/Rafa Jodar

Игорь Греков обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.
Shot пишет, что Греков является фигурантом дела о закупках медицинского оборудования, по которому ранее арестовали экс-сенатора от области Ирину Петину.
 
Греков занимал пост губернатора с 2017 по 2021 годы. При этом он скрыл погашенную судимость. В 2020 году во время прямой линии Владимира Путина рязанская журналистка просила для Грекова звание Героя России. Она рассказала, как он спас 7 человек во время пожара, но потом выяснилось, что он просто стоял возле очага возгорания.
 
Ирина Петина в те же годы занимала должность заместителя министра здравоохранения Рязанской области, после чего стала сенатором от региона.

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#Рязанская область
#Греков
#взятка
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Сотрудники полиции задержали подозреваемого в избиении пожилой пары в Петербурге
14 июля 2023, 21:17

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Мужчина, который избил пожилую семейную пару на заправке в центре Санкт-Петербурга, задержан во Владимирской области. Об этом сообщает региональный главк МВД РФ.
Сообщается, что 12 июля, в среду, на автозаправочной станции на Среднем проспекте Васильевского острова неизвестный избил пожилого мужчину 85 лет и его 86-летнюю жену, после чего преступник скрылся.

По данным ведомства, во Владимирской области был задержан подозреваемый 2002 года рождения в городе Вязники.

Уточняется, что нападавший признал вину. Подозреваемый рассказал, что между ним и пожилой парой случилась ссора, после которой он в состоянии алкогольно-наркотического опьянения избил их.

На мужчину возбуждено уголовное дело по статье хулиганство.

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#Санкт-Петербург
#пожилая пара
#Владимирская область
#избиение
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В Твери студентки колледжа культуры обвиняют декана в домогательствах
14 июля 2023, 21:01

Фото: Фотобанк Московской области

Тверской суд отправил декана колледжа культуры под домашний арест после того, как студентки обвинили его в домогательствах.
Издание «Черта» пишет, что 54-летний преподаватель физкультуры и акробатики, который занимает должность декана кафедры циркового искусства тверского колледжа культуры им. Н. А. Львова, оказался под домашним арестом после обвинений в развратных действиях и изготовлении порнографии.
 
Несколько несовершеннолетних студенток заявили на декана в полицию, сообщив о домогательствах. При этом поддержки у старшекурсниц не нашли.
 
«Они сказали, что переломают нам с подругой ноги. Говорили, соберут подписи и его выпустят, а нам потом будет только хуже», — рассказала одна из студенток.
 В данный момент известно как минимум о 7 случаях домогательств.

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#декан
#студентки
#домогательства
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Денисенко обвинили в умышленном убийстве офицера Ржицкого
14 июля 2023, 20:43

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Сергею Денисенко предъявлено обвинение в убийстве замначальника краснодарского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. Об этом сообщает Следственный комитет России.
«Сергею Денисенко предъявлено обвинение в умышленном убийстве бывшего командира подводной лодки "Краснодар" Станислава Ржицкого», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, Денисенко обвинили и в незаконном обороте оружия.

Напомним, 10 июля в Краснодаре во время утренней пробежки застрелен замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислав Ржицкий, который по некоторым данным также был командиром подводной лодки «Краснодар». Уже на следующий день подозреваемый в убийстве был задержан в Туапсе. Позже он признал свою вину.

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#Следственный комитет
#Станислав Ржицкий
#убийство
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Суд отказался отправлять мужа Лерчек Артема Чекалина под домашний арест
14 июля 2023, 20:14

Фото: iStock/AMilkin

Мерой пресечения для Артема Чекалина остаётся «запрет определённых действий».
На изменении меры пресечения настаивало следствие из-за интервью, которое дала семья Чекалиных, где Артем раскрыл детали расследования. Также следствие зафиксировало несанкционированное общение Артема Чекалина с тёщей, которая проходит по делу в качестве свидетеля. 

Отмечается, что супруги Чекалины неоднократно нарушали избранную им меру пресечения. По данным СК РФ, они «опосредованно использовали социальные сети» и общались со свидетелями по уголовному делу.

Напомним, блогер Лерчек и её родственники проходят по делу о неуплате налогов. Лерчек обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму более 300 млн рублей. 

Арест наложен на недвижимость, автомобили и средства личной фирмы «Би ФИТ». В доме сыщики нашли 8 кг чистого золота, стоимостью почти 4,5 млн рублей каждый.

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#суд
#Лерчек
#налоги
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У 92-летнего актёра Ивана Краско начались сильные галлюцинации
14 июля 2023, 19:49

Фото: iStock/VILevi

Состояние Ивана Краско после госпитализации оценивается как тяжёлое, но он старается шутить.
Shot пишет, что ближайшие несколько дней 92-летний Иван Краско проведёт в реанимации. Завтра ему планируют привезти еду, так как больничная пища ему не понравилась.
 
Артиста госпитализировали вчера в медицинский центр имени Алмазова с инсультом. Актёр не чувствует всю левую часть тела и лица.
 
Отмечается, что кроме этого у 92-летнего артиста артериальная гипертензия и нарушение кровообращения в мозге. Эти недуги осложняют состояние актёра. Как уточняет Telegram-канал Mash, у Краско это уже четвёртый инсульт.

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#Краско
#Иван Краско
#инсульт
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Минюст США сообщил об экстрадиции гражданина России из Эстонии в Нью-Йорк
14 июля 2023, 19:42

Фото: iStock/SabdiZ

Россиянина Вадима Конощенка экстрадировали в США из Эстонии, после этого он предстанет перед судом в Нью-Йорке.
Об этом сообщило министерство юстиции США. В офисе прокурора по Восточному округу Нью-Йорка считают, что россиянин «является сотрудником российской разведки». Если мужчину признают виновным, ему грозит до 30 лет лишения свободы.
 
Прокурор США поблагодарил Управление по международным делам минюста и власти Эстонии «за их существенную помощь в сборе иностранных доказательств, аресте и экстрадиции» Вадима Конощенка.
 
Об аресте Вадима Конощенка стало известно в декабре прошлого года. Он подозревался в закупках продукции военного и двойного назначения для России в обход санкций.
 
Из семи подозреваемых в организации подпольной закупочной сети Serniya задержали троих. Еще четверо россиян остались на свободе. По данным американского минюста, они могут находиться в США.

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#США
#россиянин
#Эстония
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В Челябинской области ротвейлер искусал 2-летнего ребёнка
14 июля 2023, 19:30

Фото: istockphoto/sinseeho

В Златоусте 2-летнюю девочку госпитализировали с множеством укусов и переломами.
РЕН ТВ пишет, что ЧП случилось во время прогулки девочки с мамой. Ребёнок подошёл к вольеру частного дома, и ротвейлер покусал девочку через решётку. В вольере содержались 18 собак различных пород.
 
У девочки диагностированы обширные укушенные раны, перелом обеих костей левого предплечья.
 
Правоохранители начали проверку.

Ранее в уральском поселке Лай бойцовская собака набросилась на 10-летнего мальчика на общественном пляже, сообщает E1.RU.

По информации СМИ, ребенок возвращался с друзьями из школы. Они решили поиграть на общественном пляже, где в это время женщина выгуливала своих бойцовских собак. Животные были без поводков и намордников.

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#Челябинская область
#ротвейлер
#собака
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