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Четверо россиян числятся без вести пропавшими в Израиле, об этом сообщили в посольстве России в Израиле.
«По состоянию на 16:00 (время совпадает с московским) 9 октября подтвержденная информация о гражданах Российской Федерации, которые могли бы погибнуть, отсутствует», - сообщила пресс-секретарь посольства Марина Рязанова.
Она также отметила, что в посольство поступили сообщения о 9 россиянах, с которыми не удается установить связь. При этом, израильская сторона включила в списки пропавших без вести только четверых из них.
Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.
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