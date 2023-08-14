Четверо россиян пострадали из-за сигареты и дезодоранта

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Под Саратовом трое детей и мужчина получили травмы в результате попадания сигареты в одно мусорное ведро с дезодорантом, сообщили представители Следственного комитета по региону.
По информации СМИ, в военном городке Вольске Саратовской области пострадавший курил в квартире и бросил непотушенный окурок в мусорное ведро, где уже находились кусочек ткани и дезодорант. В результате, баллончик взорвался.
Трое детей и взрослый мужчина госпитализированы в больницу с ожогами, им оказывается необходимая медицинская помощь.
Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее баллончик дихлофоса взорвался в квартире на юго-западе Москвы. В результате возгорания было нарушено остекление нескольких оконных проемов на балконе. Сообщается, что пострадавших нет. Пожар удалось потушить.
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Трое детей и взрослый мужчина госпитализированы в больницу с ожогами, им оказывается необходимая медицинская помощь.
Ранее баллончик дихлофоса взорвался в квартире на юго-западе Москвы. В результате возгорания было нарушено остекление нескольких оконных проемов на балконе. Сообщается, что пострадавших нет. Пожар удалось потушить.
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Евгения Парфентьева