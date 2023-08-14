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Четверо россиян пострадали из-за сигареты и дезодоранта

СК: Под Саратовом трое детей и мужчина пострадали из-за вспыхнувшего дезодоранта
14 августа 2023, 17:08

Фото: iStock/Yurchello108

Под Саратовом трое детей и мужчина получили травмы в результате попадания сигареты в одно мусорное ведро с дезодорантом, сообщили представители Следственного комитета по региону.
По информации СМИ, в военном городке Вольске Саратовской области пострадавший курил в квартире и бросил непотушенный окурок в мусорное ведро, где уже находились кусочек ткани и дезодорант. В результате, баллончик взорвался.

Трое детей и взрослый мужчина госпитализированы в больницу с ожогами, им оказывается необходимая медицинская помощь.


Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее баллончик дихлофоса взорвался в квартире на юго-западе Москвы. В результате возгорания было нарушено остекление нескольких оконных проемов на балконе. Сообщается, что пострадавших нет. Пожар удалось потушить.

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#саратов
#сигареты
#взрыв
#пострадавшие
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В Грузии увеличилось число жертв оползня
14 августа 2023, 17:47

Фото:istockphoto/Adrian Wojcik

Спасатели обнаружили на территории горного курорта Шови ещё один труп.
В данный момент число жертв сошедшего оползня достигло 25, сообщает пресс-служба МВД Грузии. Также обнаружены части 5 человеческих тел. В данный момент идёт процедура их идентификации.
 
Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури сказал, что поиски не прекратятся, пока не будут обнаружены все пропавшие граждане.

«Мы продолжаем поиск ещё 8 человек. Работы на месте стихийного бедствия идут круглосуточно», - сообщил Вахтанг Гомелаури.
Оползень накрыл курорт Шови 3 августа. Стихия уничтожила дома, коттеджи, мосты и дороги. С возвышенностей в ущелье за несколько минут сошло примерно 5 млн. куб. земли. Оползень уничтожил коттеджи с туристами, которые отдыхали вдоль русла реки.

6 августа мэр Тбилиси Каха Каладзе сообщил, что курорт Шови в Грузии больше не существует: он полностью уничтожен в результате схода оползня. На месте работают около 80 единиц техники. 
 
7 августа по всей Грузии был объявлен траур.

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#грузия
#чп
#погибшие
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В Екатеринбурге задержали мужчин, которые поставляли детскую порнографию в 28 стран
14 августа 2023, 17:33

Фото: iStock/Irina_Geo

В Екатеринбурге задержаны двое мужчин, которых обвиняют в распространении порнографии с участием детей. Ещё один участник группы задержан в Краснодарском крае.
Интерпол провёл специальную международную операцию «NARSIL»с участием 28 стран, пишет URA.RU. В их числе Аргентина, Таиланд, Болгария
 
«По месту проживания фигурантов проведены обыски, в ходе которых обнаружена и изъята компьютерная техника, содержащая специализированное программное обеспечение для создания и администрирования выявленных веб-сайтов. Также изъят съемный жесткий диск с порнографическими изображениями несовершеннолетних», —сообщил старший помощник руководителя СК РФ по Свердловской области Александр Шульга.
Возраст двоих обвиняемых 25 лет. Третьему подельнику из Краснодарского края — 39 лет. Мужчины зарабатывали до 350 тысяч рублей в месяц. Деньги поступали на криптокошельки.
 
Один из преступников имеет спортивный разряд по самбо, пропагандирует здоровый образ жизни и даже публиковал ролики в YouTube. Мужчина учился в вузе, но его отчислили за неуспеваемость.
 
Фигуранты уголовного дела уже признались в преступлениях.

Ранее сообщалось, что крымский кандидат наук снимал порно с малолетними мальчиками. 65-летний кандидат географических наук и автор статей о проблемах молодёжи находил школьников в скейт-парке Симферополя и предлагал им заработать несколько тысяч за час съёмок. Когда несовершеннолетние приходили домой к профессору, мужчина отдавал им деньги и рассказывал, что им предстоит делать. После съемок ролики монтировались и размещались на сайтах для взрослых.

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#дети
#полиция
#следствие
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В Каспийске органы опеки проверят семью трехлетней девочки, стоявшей на карнизе
14 августа 2023, 16:45

Фото: iStock/Nataliia Gorsha

Уполномоченная при главе республики по защите семьи, материнства и прав ребенка Марина Ежова заявила, что органы опеки и попечительства в дагестанском Каспийске проверят семью трехлетней девочки, которая стояла на подоконнике открытого окна на девятом этаже. Об этом Ежова написала в своем телеграм-канале.
«Если имеет место халатное отношение к воспитанию детей и систематическое неисполнение родительских обязанностей – это уже преступное поведение», — подчеркнула Ежова.

Напомним, в Каспийске сотрудники полиции спасли девочку, вылезшую на карниз девятого этажа, пока её мама ушла отдыхать с подругой. Туристы обнаружили маленькую девочку, которая выбралась через окно на карниз. Отмечается, что дома она находилась вместе с девочкой постарше. В результате долгих переговоров с девочкой постарше, которая боялась впускать незнакомых в квартиру, сотрудникам полиции удалось спасти малышку.

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#окно
#туристы
#человек
#сотрудники
#дома
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#происшествие
#девочка
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На Украине задержали мужчину, который помогал военнообязанным выезжать из страны
На Украине задержали мужчину, переправлявшего уклонистов за границу за деньги
14 августа 2023, 16:15

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

В украинском городе Черновцы задержали мужчину, подозреваемого в незаконной отправке уклонистов за границу, сообщили представители Государственного бюро расследований в своем Telegram-канале.
«В Черновцах ГБР задержало сотрудника правоохранительных органов, который незаконно переправлял военнообязанных через границу. Сотрудник вместе с сообщником находили желающих и организовывали их доставку к границе с Румынией», - прокомментировали ситуацию в бюро.  

При этом, известно, что сбежать от ВСУ с помощью задержанного стоило от 3,5 до 5 тысяч евро.  

Сейчас с подозреваемым работают сотрудники правоохранительных органов.  

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что на Украине могут объявить масштабную мобилизацию уже этой зимой. По его словам, наступление, которое проводят ВСУ затянулось и его нужно довести до ума. Депутат отметил, что для реализации задуманного, Украине может потребоваться больше военнослужащих.

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#украина
#мобилизация
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Блиновская не доплатила сантехнику за прочистку унитаза
Сантехник подал в суд на Блиновскую за то, что она не доплатила ему за прочистку туалета
14 августа 2023, 15:49

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Сантехник потребовал от самой популярной в России ведущей мотивационных тренингов Елены Блиновской 200 тысяч рублей за то, что ее супруг не доплатил ему за прочистку туалетов, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, 45-летний Олег Шаран из Великого Новгорода подрабатывал сантехником. В один прекрасный день он увидел заказ от семьи Блиновской и заявил, что легко справится с их проблемой. Супругам требовал прочистить трубы в санузле. Свою задачу Шаран выполнил быстро и качественно, однако, получил от мужа блогерши сумму меньше заявленной. Когда он попытался потребовать остальное – то получил отказ.

Сантехник подал иск в один из судов Москвы, однако, неверно составил заявление. В иске, составленном на имя Блиновской, претензии выставлялись ее супругу. Документ, разумеется не приняли, но Шаран собирается добиться справедливости и составить новый иск.

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#суд
#трубы
#москва
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В сети появились кадры зубов и чешуи динозавра, найденного в Митино
На стройке ЖК «Митинский лес» раскопали зубы и чешуи принадлежащие, предположительно, динозавру
14 августа 2023, 15:22

Фото: iStock/Warpaintcobra

В сети появились кадры зубов и чешуи динозавра, которые выкопали на стройке в Митино, их публикует Telegram-канал SHOT.
В правоохранительные органы поступил звонок от экскаваторщика, который работает на стройке нового московского ЖК «Митинский лес». Он заявил, что в строительном котловане обнаружили чешую и зубы, похожие на драконьи.
Уже сейчас на место прибыли полицейские, которые пытаются установить, кому именно принадлежат пугающие раскопки. 

Напомним, утром 7 августа поисковые отряды обнаружили в городе Волосово Ленинградской области массовое захоронение. Как стало известно, во времена Великой Отечественной войны на этом месте находился фашистский концлагерь «Дулаг-102». По информации историков, за годы войны в этом лагере погибли более шести тысяч человек от голода, пыток и избиений.

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#москва
#зубы
#полиция
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Семь человек остаются в больнице после взрыва в Сергиевом Посаде
14 августа 2023, 15:04

Фото: Istockphoto / upixa

Семь человек, пострадавших в результате взрыва, остаются на лечении в Сергиево-Посадской больнице. Их состояние медики оценивают как средней тяжести, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Пациентов, поступивших ранее в реанимацию, перевели на стационарное лечение в связи с улучшением состояния. Медицинская помощь оказывается всем в полном объёме», – сказали в министерстве «Интерфаксу».
Взрыв прогремел 9 августа в арендованном здании производства пиротехнической продукции «Пиро-Росс», прилегающем к Загорскому оптико-механическому заводу. Пострадал 81 человек, один погиб. Пропавшими без вести числятся восемь человек.
 
Расследуется уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Суд по ходатайству следствия арестовал 69-летнего технического директора компании «Пиро-Росс» Сергея Чанкаева. Обвиняемый отрицает факт нарушений, которые могли привести к взрыву. 

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#взрыв
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#больница
#подмосковье
#московская область
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Суд оштрафовал Мегафон на миллион рублей за ЛГБТ-сцену в кино
Тверской суд оштрафовал Мегафон на миллион рублей за маркировку фильма с ЛГБТ-сценами
14 августа 2023, 14:55

Фото: iStock/gorodenkoff

Тверской суд Москвы оштрафовал сервис «Мегафон ТВ» за неправильную маркировку фильма с ЛГБТ-сценами, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
В марте Роскомнадзор провел проверку сервиса и выяснило, что фильм «Любовь, любовь, любовь», в котором присутствую сцены с представителями ЛГБТ, имеет возрастной рейтинг 16+, вместо положенного 18+.  

В компании ответили, что выставили маркировку 18+ еще в феврале, несмотря на рейтинг в прокатном удостоверении.  

Суд оштрафовал компанию на один миллион рублей.  

Ранее Роскомнадзор потребовал ограничить доступ к недостоверной информации «Википедии» об использовании ядерного оружия в ходе проведения СВО и депортации детей в Россию с территории Украины, которая, якобы, была произведена принудительно.

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#роскомнадзор
#лгбт
#суд
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В Москве в мусорном пакете нашли человеческие кости и череп
Череп и кости человека нашли в мусорном мешке в Москве
14 августа 2023, 14:51

Фото: iStock/Nirut Punshiri

Накануне вечером, волонтер поискового отряда «ЛизаАлерт» обнаружил мусорный мешок с человеческими черепом, костями и зубами. Об этом сообщает источник РЕН ТВ.
Находка обнаружена на улице Земляной Вал в Москве. 

По словам собеседника телеканала, в мешке также были найдены фрагменты одежды. В настоящее время, останки человека направлены на экспертизу для установления личности погибшего. 
 
Ранее, в доме челябинского маньяка обнаружили останки его первой сексуальной рабыни. Следственные органы установили, что кости принадлежат женщине, убитой в 2010 году. 

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#маньяк
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#москва
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