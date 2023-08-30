Четвертый беспилотник сбит в Брянской области

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Губернатор Александр Богомаз сообщил, что силами ПВО сбит четвертый украинский БПЛА в Брянской области. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
Прежде сообщалось, что украинский беспилотник был спит силами ПВО над Калужской областью. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве. В результате атаки жертв и разрушений нет.
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Анастасия Крестьянова