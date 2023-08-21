Четвёртого утонувшего диггера нашли в Москва-реке

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Тело четвертого утонувшего в подземных коллекторах Москвы диггера нашли в реке. Об этом сообщает телеграмм-канал Mash.
Трагедия произошла накануне в столице. Экскурсионная группа находилась под землёй, когда начался мощный ливень на поверхности. Коллекторы, в которых находились диггеры, оказались затоплены. Специалисты выразили мнение, что шансов на спасение у группы практически не было. Ранее сообщалось о трех погибших.
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