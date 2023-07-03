Четырёхлетний ребёнок упал в котлован на западе Москвы

Фото: iStock.com/maxim4e4ek
На западе Москвы в тяжёлом состоянии госпитализировали четырёхлетнего ребёнка после того, как вытащили его из котлована с водой. Об инциденте пишет МК.
Котлован появился в столичном районе во время перекладки труб газопровода. Специалисты оградили его досками, чтобы не происходило несчастных случаев, при этом ребёнок всё равно оказался в искусственном водоёме. Сейчас за малышом наблюдают врачи, его состояние оценивается как тяжёлое.
Читайте также:
В Новосибирской области двое детей сбежали из лагеря;
В Хабаровске женщина и ребёнок погибли при пожаре;
В Новосибирске подростка избили и изрезали ножами до комы.
Андрей Гаврилов