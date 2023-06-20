Четырёхлетний ребёнок упал в септик и погиб в Иркутской области

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В деревне Грановщина Иркутской области 4-летний мальчик упал в септик и умер
В Иркутской области 4-летний мальчик упал в септик и погиб, передаёт Telegram-канал Babr Mash.
Уточняется, что трагедия произошла в воскресенье, 18 июня, на Баргузинской улице в деревне Грановщина Иркутской области. Четырёхлетний ребёнок гулял с друзьями и провалился в яму, которая спряталась за травой возле центральной дороги. Это был септик, пренадлежащий соседу, который был накрыт несколькими гнилыми деревяшками.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Зеленограде престарелый мужчина надругался над школьником во время сеанса массажа, в Подмосковье иностранец изнасиловал, ограбил и убил бабушку, а в Караганде мальчика госпитализировали после того, как сильный ветер унёс его с детской площадки.
Уточняется, что трагедия произошла в воскресенье, 18 июня, на Баргузинской улице в деревне Грановщина Иркутской области. Четырёхлетний ребёнок гулял с друзьями и провалился в яму, которая спряталась за травой возле центральной дороги. Это был септик, пренадлежащий соседу, который был накрыт несколькими гнилыми деревяшками.
«Дети долго искали взрослых — те вызвали скорую. Мальчика достали, но спасти не смогли — захлебнулся», — говорится в сообщении.В данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Зеленограде престарелый мужчина надругался над школьником во время сеанса массажа, в Подмосковье иностранец изнасиловал, ограбил и убил бабушку, а в Караганде мальчика госпитализировали после того, как сильный ветер унёс его с детской площадки.
Яна Таёжная