Четырёхлетняя девочка выпала из окна шестого этажа в Москве

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Сейчас ребёнка госпитализировали, её состояние оценивается как тяжёлое. Во время падения девочки за ней присматривали несовершеннолетние дети, пока мать отлучилась из дома.
Ранее сообщалось, что в подмосковном городе Воскресенск лифт с двумя пассажирами рухнул в шахту.
По информации СМИ, кабина полетела вниз, когда находилась на уровне пятого этажа четырнадцатиэтажного дома. На лифте в этот момент поднимались мужчина и женщина. Обоих после случившегося госпитализировали.