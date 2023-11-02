Чиновника Минобороны арестовали за махинации

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Заместителя департамента военного имущества Министерства обороны России Владимира Шишова задержали по подозрению в махинациях с поставками пиломатериалов для войск РФ в Донбасс. Об этом сообщает газета «Коммерсант».
«В махинациях уличили Шишова, который курирует в ведомстве часть контрактов, заключаемых для нужд СВО, а также гендиректора ООО «ИФК РНГС Капитал» Дмитрия Левченко. <…> Обвиняемыми по делу проходят арестованные Басманным судом», — пишет издание.ООО «ИФК РНГС Капитал» заключил с Минобороны контракт на миллиардную сумму на поставку пиломатериалов в зону спецоперации. Их использовали для строительства окопов, сооружений и блиндажей в зоне СВО.
2 октября 2023 года возбудили уголовное дело об особо крупном мошенничестве при реализации государственного контракта.
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Алина Юрчак