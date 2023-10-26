Число госпитализированных детей, отравившихся на фестивале в Перми, достигло 19

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Число госпитализированных с норовирусом детей-участников фестиваля цирковых коллективов в Перми увеличилось до 19. Об этом РИА Новости сообщили в краевом минздраве.
В ведомстве отметили, что состояние всех пострадавших стабильное.
Ранее сообщалось, что сотрудники Следственного комитета возбудили дело по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности, после отравления участников фестиваля-конкурса детских любительских цирковых коллективов в Перми.
Напомним, ранее у 15 участников фестиваля был диагностирован норовирус, они находятся в больнице. Сообщается, что дети завтракали и ужинали там, где проживали — в гостинице «Профсоюзная». После чего у детей-участников фестиваля возрастом от 8 до 17 лет было зафиксировано ухудшение состояния здоровья.
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Ранее сообщалось, что сотрудники Следственного комитета возбудили дело по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности, после отравления участников фестиваля-конкурса детских любительских цирковых коллективов в Перми.
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Екатерина Коршунова