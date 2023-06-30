Число госпитализированных из лагеря Приамурья выросло до 18 человек

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Из детского лагеря в Амурской области с отравлением госпитализировали уже 18 человек
Из детского оздоровительного лагеря «Белые горы» в Амурской области госпитализировали 18 человек, сообщает «Амурская служба новостей».
В СМИ напомнили, что с 28 по 29 июня в лагере «Белые горы» было выявлено 86 случаев заражения острой кишечной инфекцией. За медицинской помощью обратились дети в возрасте от 7 до 15 лет.
По данным Роспотребнадзора, источником массового отравления стали трое сотрудников пищеблока, которые скрывали признаки болезни и продолжали заниматься приготовлением пищи.
В настоящий момент в больнице находятся 18 человек, из них только один взрослый и 17 детей.
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В СМИ напомнили, что с 28 по 29 июня в лагере «Белые горы» было выявлено 86 случаев заражения острой кишечной инфекцией. За медицинской помощью обратились дети в возрасте от 7 до 15 лет.
В настоящий момент в больнице находятся 18 человек, из них только один взрослый и 17 детей.
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Евгения Парфентьева