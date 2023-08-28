Число отравившихся шаурмой и курицей гриль на севере Москвы превысило 40

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По последним данным, число москвичей, отравившихся шаурмой и курицей гриль в точке быстрого питания на севере столицы, превысило 40. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК Москвы.
Уточняется, что с пищевым отравлением в медицинские службы обратилось более 40 человек в период с 20 по 24 августа.
Следственным комитетом было проведено девять обысков в точках быстрого питания, а также опрошено более 25 свидетелей. В ближайшее время будет произведена экспертиза, которая покажет качество продаваемой продукции.
Ранее сообщалось, что причиной отравления стал сальмонеллёз. Также РИА Новости передавало, что Савёловский суд Москвы задержал двух фигурантов дела. Им грозит до шести лет лишения свободы.
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Следственным комитетом было проведено девять обысков в точках быстрого питания, а также опрошено более 25 свидетелей. В ближайшее время будет произведена экспертиза, которая покажет качество продаваемой продукции.
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Анастасия Чинкова