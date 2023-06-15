Число отравившихся шаурмой в Братске людей выросло до 62

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Уточняется, что в Братске люди с симптомами отравления продолжают обращаться к врачам. На данный момент 62 человека пострадали, после того, как они съели шаурму в точке «Шаурму хочу» на улице Кирова. Из них 12 — дети. Двадцати пяти пострадавшим потребовалась госпитализация.
«Санитарные врачи продолжают исследовать собранные образцы», — говорится в сообщении.Владельца кафе задержали, его допрашивают вместе с сотрудниками заведения.
Напомним, что в среду, 13 июня, стало известно, что свыше 35 человек отравились шаурмой в Иркутской области. Все они поели мясо в лаваше в точке «Шаурму хочу» на улице Кирова. По предварительным данным, массовое отравление произошло из-за несвежей курицы. Мясо уже направили на экспертизу. Отмечается, что и ранее в заведении были случаи массового отравления людей.
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